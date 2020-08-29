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Донечка українського героя вразила усіх віршем: прапор тато привіз їй з війни

Субота 29 серпня 2020 18:01
Донечка українського героя вразила усіх віршем: прапор тато привіз їй з війни
Дочка ветерана АТО прочитала вірш про Україну (фото: скріншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

Дівчинка зворушливо прочитала вірш про любов до України

Донька ветерана АТО прочитала проникливий вірш про любов до України, тримаючи в руках прапор, привезений батьком з передової на Донбасі. Чуттєва поезія в устах дитини вразила мережу зворушливою щирістю і викликала захоплені відгуки.

Відео з декламацією вірша дівчинкою опублікував Олександр Колим у своєму Twitter.

"Це Марта, вона тримає прапор, який привіз її татко з війни в 2014 році", - розповів він.

Вірш називається "Не хохлушка"

Відчуваю себе не хохлушкою
Не без племені, чи без роду
Українка - від кінчиків пальців
Донька славного свого народу
Нескореного в війнах
Не вбитого, не змореного
В тюрмах, в кайданах
А воскреслого, з кров'ю вмитого
Сином славного отамана
Я щоранку до Бога молюся
Щоб мою захистив країну
Де житами поля колосяться
Де літа мої, де і зими
Як росою вмиваються трави
Сонцем ясним зігріються квіти
Україною я пишаюся
Україно, ми ж твої діти!
Як до мами до тебе тулимось
І під стягом твоїм збираємось
І за долею твоєю журимось
Україною, тобою пишаємось!
Хай у долі твоїй стільки вистраждано
Сліз, горя, плачу і криків
Але віримо - тут ти вистоїш
Бо майбутнє твоє - велике
Відчуваю себе не хохлушкою
Українкою звуся в світі
А у нас найцінніша гордість
Молитва в душі й на граніті.

Відео: Донька українського військового вразила патріотичним віршем

У мережі захоплюються дівчинкою та зазначають, що дитина читала вірш від душі й від серця. Також у коментарях пишуть, що з такими дітьми можна не переживати за майбутнє України.

  • Молодчинка!
  • З надривом говорить. Видно, що все пропускає через серце. Хороша талановита дівчинка. Щасливої їй долі!
  • Гордість за таку дитину
  • Як взагалі це скарб можна залишити без батька?!
  • Побільше б було таких дітей у нашій країні, тоді б можна вільно видихнути та не переживати за майбутнє України
  • Неймовірно
  • Сонечко. Заради них будемо боротися далі!

Донечка українського героя вразила усіх віршем: прапор тато привіз їй з війни

Фото: скрін коментарів twitter.com/Oleksandr_Kolym

Раніше повідомлялося, що у Криму заспівали пісню на слова поетеси Розстріляного Відродження Лідії Могилянської, яку стратили в червні 1937 року співробітники радянського НКВС.

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