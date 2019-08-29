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Зеленський назвав 100 днів президентства "прогулянкою в сутінках"

Новини » Політика    29.08.2019 - 17:15
Зеленський назвав 100 днів президентства "прогулянкою в сутінках"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент чекає від парламенту руху шляхом змін

Володимир Зеленський назвав 100 днів свого президентства "прогулянкою в сутінках". Про це Зеленський заявив під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За повідомленням президента, до початку роботи парламенту він рухався на першій швидкості. Після початку роботи Верховної ради очікує конкретних змін.

"Нещодавно минуло 100 днів моєї президентської каденції. Було дійсно багато різних оцінок, але повірте, критичну оцінку я даю собі. Цей період можна назвати тихою прогулянкою в сутінках з вимкненими фарами і на першій швидкості. Я впевнений, що зараз країна, нарешті, зможе включити п'яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з'явився парламент, який готовий працювати", - заявив Зеленський.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський привітав депутатів з початком роботи. Під час привітання президент України закликав депутатів голосувати за законопроекти.

Нагадаємо, спікером Верховної ради став Дмитро Разумков. Першим віце-спікером обрали Руслана Стефанчука, а Олену Кондратюк призначили заступником голови парламенту.

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