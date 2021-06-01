У бік Землі летить великий астероїд: що про нього говорять в NASA

Величезний астероїд наблизиться сьогодні на мінімальну відстань до землі. За даними Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США, розмір цього небесного тіла майже дорівнює розмірам Ейфелевої вежі в Парижі.

За даними NASA діаметр астероїда становить від 150 до 330 метрів. Довжина Ейфелевої вежі в Парижі - 324 метри. Також фахівці порівняли розміри астероїда з футбольними полями - небесний камінь матиме площу відразу трьох таких полів.

Пролетить небесне тіло, якому дали ім'я 2021 KT1, максимально близько до землі сьогодні, 1 червня, близько 17:25 за київським часом. Відстань між нашою планетою та астероїдом буде мінімальною - близько 4,5 мільйона кілометрів. Однак ця відстань перевищує в 18 разів відстань від Землі до Місяця. Швидкість астероїда складе 64 кілометри на годину, а це швидше у 20 разів, ніж швидкість кулі з гвинтівки.

Фахівці NASA відзначають, що відстань траєкторії польоту цього астероїда буде досить велика, а небесне тіло не дуже великих розмірів, тому жителям планети Земля не варто хвилюватися – він пролетить повз і не представляє небезпеки. Він класифікований як "потенційно небезпечний", оскільки його швидкість польоту і траєкторія може змінюватися.

У списку таких астероїдів у фахівців знаходиться близько тисячі - всі вони мають діаметр більше одного кілометра. Всього в NASA відстежують пересування близько 26 тисяч навколоземних астероїдів.