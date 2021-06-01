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В сторону Земли летит большой астероид: что о нем говорят в NASA

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Вторник 01 июня 2021 17:04
В сторону Земли летит большой астероид: что о нем говорят в NASA Огромный астероид приблизится к Земле (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Огромный астероид приблизится сегодня на минимальное расстояние к Земле. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, размер этого небесного тела почти равен размерам Эйфелевой башне в Париже.

Об этом сообщает издание Newsweek.

По данным NASA диаметр астероида составляет от 150 до 330 метров. Длина Эйфелевой башни в Париже – 324 метра. Также специалисты сравнили размеры астероида с футбольными полями – небесный камень будет иметь площадь сразу трех таких полей.

Пролетит небесное тело, которому дали имя 2021 KT1, максимально близко к Земле сегодня, 1 июня, около 17:25 по киевскому времени. Расстояние между нашей планетой и астероидом будет минимальным – около 4,5 миллиона километров. Однако это расстояние превышает в 18 раз расстояние от Земли до Луны. Скорость астероида составит 64 километра в час, а это быстрее в 20 раз, чем скорость пули из винтовки.

Специалисты NASA отмечают, что расстояние траектории полета этого астероида будет довольно большое, а небесное тело не очень больших размеров, поэтому жителям планеты Земля не стоит волноваться – он пролетит мимо и не представляет опасности. Он классифицирован как "потенциально опасный", так как его скорость полета и траектория может меняться.

В списке таких астероидов у специалистов находится около тысячи – все они имеют диаметр более одного километра. Всего в NASA отслеживают передвижение около 26 тысяч околоземных астероидов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Китай запустил грузовой корабль в космос, состоялась стыковка на орбите.

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