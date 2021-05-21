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До Землі наближаються два великі астероїди: обидва більші за київську Батьківщину-Мати

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П'ятниця 21 травня 2021 21:42
До Землі наближаються два великі астероїди: обидва більші за київську Батьківщину-Мати Фото: до Землі наближається астероїд (freepik)
Автор: Styler

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що повз Землю пролетять два великі астероїди.

Про це передає Newsweek.

Які розміри астероїдів?

Згідно з даними NASA, діаметр 2021 KC становить між 53 та 120 м, тобто він трохи менший за піраміду Хеопса в Гізі (Єгипет).

Астероїд пролетить повз Землю на швидкості 28 324 км/год. О 02:36 за київським часом він максимально наблизиться до Землі на відстані близько 3 млн км.

Крім того, другий астероїд 2021 HJ2 має діаметр між 51 та 110 м. Його швидкість становить 29 611 км/год. Цей астероїд о 03:18 за київським часом максимально наблизиться до Землі на відстань близько 6 млн км.

У NASA стверджують, що астероїди не несуть загрози жителям нашої планети, оскільки, попри близькість до Землі, вони не є потенційно небезпечним.

Зауважимо, що зазначені розміри кожного з цих астероїдів перевищують найвищий пам'ятник Києва і найвищу монументальну скульптуру в Європі, знаменитий монумент "Батьківщина-Мати", загальна висота з постаментом якого - 102 метри.

До речі, нещодавно астрономи виявили феномен, який переверне уявлення про Всесвіт.

Нагадаємо, раніше на Землю з космосу прилетіли пляшки з вином.

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