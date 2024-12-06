Стоматологи советуют. Домашний копеечный способ, который удаляет зубной камень

Зубной камень является накоплением бактериального налета, который образуется на зубах и может привести к более серьезным проблемам, если его не лечить должным образом. Хотя лучший способ предотвратить образование зубного камня - поддерживать должную гигиену полости рта и регулярно посещать стоматолога, но есть домашние уловки, которые могут помочь уменьшить его образование.

Как избавиться от зубного камня дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Как избавиться от зубного камня дома Одним из наиболее рекомендуемых стоматологами методов является использование пищевой соды с солью. Почему сода помогает с солью? Решений много, но одним из самых дешевых и эффективных является пищевая сода с солью. Абразивные свойства: пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами, которые помогают удалить поверхностные пятна на зубах и расщепить налет. Соль также действует как природный абразив, усиливающий моющий эффект пищевой соды. Антибактериальный эффект: оба ингредиента обладают антибактериальными свойствами. Пищевая сода помогает нейтрализовать кислоты в полости рта, создавая менее благоприятную среду для бактерий, вызывающих кариес и пародонтоз. Естественное отбеливание: кроме удаления зубного камня, эта смесь может помочь отбелить зубы, сделав их ярче и здоровее. Как почистить зубы от зубного камня Процесс прост, но для приготовления смеси нужно выполнить несколько шагов: Смешайте ингредиенты: в небольшой миске смешайте пищевую соду и соль. Добавьте воду: если вы предпочитаете более влажную пасту, вы можете добавить несколько капель воды, пока не получите пастообразную консистенцию. Очистите зубы: влажной зубной щеткой возьмите небольшое количество смеси и осторожно чистите зубы примерно 2 минуты. Обязательно покройте все поверхности зубов. Тщательно промойте: после чистки прополощите рот водой, чтобы удалить остатки. Вы можете использовать эту смесь один или два раза в неделю. Ежедневное использование не рекомендуется из-за абразивности пищевой соды и соли. Пищевая сода в сочетании с солью является эффективным домашним средством, рекомендованным некоторыми стоматологами, чтобы помочь удалить зубной камень и улучшить общее состояние полости рта.