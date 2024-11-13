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Как долго нужно чистить зубы, чтобы не было кариеса

Среда 13 ноября 2024 17:17
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Как долго нужно чистить зубы, чтобы не было кариеса Фото: Сколько нужно чистить зубы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сколько нужно чистить зубы, чтобы не иметь кариеса и потом не тратить деньги на стоматолога? Как долго вообще нужно стоять со щеткой, есть ли минимальное время?

На этот вопрос читайте ответ в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как долго нужно чистить зубы, чтобы избежать кариеса?

Стоматологи советуют чистить зубы дважды в день в течение минимум двух минут, чтобы эффективно предотвратить кариес. Такой подход позволяет удалить налет и бактерии, скапливающиеся на зубах и деснах в течение дня, что является главной причиной кариеса и других заболеваний полости рта.

Почему две минуты?

Исследования показывают, что две минуты - это минимальное время, необходимое для тщательной очистки поверхности зубов от остатков пищи и налета. Если меньше чистить зубы, значительная часть бактериального налета остается на зубах, увеличивая риск развития кариеса, воспаления десен и других проблем с зубами.

Советы для качественной чистки зубов

Следите за временем: используйте таймер или зубную щетку со встроенным таймером, чтобы убедиться, что чистите зубы полные две минуты.

Используйте правильную технику: Двигайте щеткой небольшими круговыми движениями, чтобы очистить все поверхности зубов. Особое внимание уделите участкам у линии десен, где чаще всего скапливаются бактерии.

Изменяйте щетку каждые три месяца: Старая щетина может потерять свою эффективность, и она не так хорошо очищает зубы.

Не забывайте о мягких тканях: Чистите не только зубы, но и язык и десну, чтобы устранить дополнительные бактерии.

Также следует помнить об использовании зубной нити и жидкости для полоскания рта для полной очистки. Следуя этим простым рекомендациям ежедневно, можно значительно снизить риск возникновения кариеса и сохранить зубы здоровыми на долгие годы.

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В материале использованы источники - Daily Express, Womans health, Shape.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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