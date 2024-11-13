Как долго нужно чистить зубы, чтобы не было кариеса
Сколько нужно чистить зубы, чтобы не иметь кариеса и потом не тратить деньги на стоматолога? Как долго вообще нужно стоять со щеткой, есть ли минимальное время?
На этот вопрос читайте ответ в материале РБК-Украина (проект Styler).
Как долго нужно чистить зубы, чтобы избежать кариеса?
Стоматологи советуют чистить зубы дважды в день в течение минимум двух минут, чтобы эффективно предотвратить кариес. Такой подход позволяет удалить налет и бактерии, скапливающиеся на зубах и деснах в течение дня, что является главной причиной кариеса и других заболеваний полости рта.
Почему две минуты?
Исследования показывают, что две минуты - это минимальное время, необходимое для тщательной очистки поверхности зубов от остатков пищи и налета. Если меньше чистить зубы, значительная часть бактериального налета остается на зубах, увеличивая риск развития кариеса, воспаления десен и других проблем с зубами.
Советы для качественной чистки зубов
Следите за временем: используйте таймер или зубную щетку со встроенным таймером, чтобы убедиться, что чистите зубы полные две минуты.
Используйте правильную технику: Двигайте щеткой небольшими круговыми движениями, чтобы очистить все поверхности зубов. Особое внимание уделите участкам у линии десен, где чаще всего скапливаются бактерии.
Изменяйте щетку каждые три месяца: Старая щетина может потерять свою эффективность, и она не так хорошо очищает зубы.
Не забывайте о мягких тканях: Чистите не только зубы, но и язык и десну, чтобы устранить дополнительные бактерии.
Также следует помнить об использовании зубной нити и жидкости для полоскания рта для полной очистки. Следуя этим простым рекомендациям ежедневно, можно значительно снизить риск возникновения кариеса и сохранить зубы здоровыми на долгие годы.
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В материале использованы источники - Daily Express, Womans health, Shape.
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