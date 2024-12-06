Стоматологи рекомендують. Домашній копієчний спосіб, який видаляє зубний камінь

Зубний камінь є твердим накопиченням бактеріального нальоту, який утворюється на зубах і може призвести до більш серйозних проблем, якщо його не лікувати належним чином. Хоча найкращий спосіб запобігти утворенню зубного каменю - підтримувати належну гігієну порожнини рота та регулярно відвідувати стоматолога, але є домашні хитрощі, які можуть допомогти зменшити його утворення.

Як позбутися зубного каменю вдома, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Як позбутися зубного каменю вдома

Одним із методів, який найбільше рекомендують стоматологи, є використання харчової соди з сіллю.

Чому сода з сіллю допомагає?

Рішень багато, але одним з найдешевших і ефективних є харчова сода з сіллю. Однак важливо знати, чому цей метод допомагає:

Абразивні властивості: харчова сода має м’які абразивні властивості, які допомагають видалити поверхневі плями на зубах і розщепити наліт.

Сіль також діє як природний абразив, який посилює миючий ефект харчової соди.

Антибактеріальний ефект: обидва інгредієнти мають антибактеріальні властивості. Харчова сода допомагає нейтралізувати кислоти в ротовій порожнині, створюючи менш сприятливе середовище для бактерій, які викликають карієс і пародонтоз.

Природне відбілювання: крім видалення зубного каменю, ця суміш може допомогти відбілити зуби, зробивши їх яскравішими та здоровішими.

Як почистити зуби від зубного каменю

Процес простий, але для приготування суміші потрібно виконати кілька кроків:

Змішайте інгредієнти: у маленькій мисці змішайте харчову соду та сіль.

Додайте воду: якщо ви віддаєте перевагу більш вологій пасті, ви можете додати кілька крапель води, доки не отримаєте пастоподібну консистенцію.

Почистіть зуби: вологою зубною щіткою візьміть невелику кількість суміші та обережно чистіть зуби приблизно 2 хвилини.

Обов’язково покрийте всі поверхні зубів.

Ретельно промийте: після чищення прополощіть рот водою, щоб видалити залишки.

Ви можете використовувати цю суміш один або два рази на тиждень. Щоденне використання не рекомендується через абразивність харчової соди та солі.

Харчова сода в поєднанні з сіллю є ефективним домашнім засобом, рекомендованим деякими стоматологами, щоб допомогти видалити зубний камінь і поліпшити загальний стан ротової порожнини.