Сколько зубной пасты действительно нужно наносить на щетку: ответ вас поразит

Зубная паста необходима для улучшения здоровья зубов и поддержания их в чистоте. Следует знать, что для чистки зубов не понадобится много пасты.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как выбрать качественную зубную пасту и каков у нее срок годности.

Сколько наносить зубной пасты

Не имеет значения, используете ли вы ручную зубную щетку или электрическую, размер щетины или тип зубной щетки не определяют, сколько зубной пасты следует использовать.

Стоматолог Брайан Луонг рассказал, что взрослым нужно количество зубной пасты размером с горошину, а детям до 3 лет - еще меньше. Важно чистить зубы дважды в день и соблюдать правила гигиены полости рта.

Однако у каждого есть личные преимущества по количеству пены и вкуса при чистке зубов. На все эти факторы оказывает влияние количество зубной пасты, которую вы наносите на щетку.

Некоторые люди также считают, что использование чуть большого количества зубной пасты помогает им чистить зубы дольше, но это не так.

Также, если вы используете зубную пасту с фтором, то не полоскайте рот водой или ополаскивателем после чистки. Достаточно будет сплюнуть остатки.

Нужно, чтобы зубная паста оставалась на зубах, это поможет фтору проникнуть в зубы и их укрепить. Попытайтесь подождать по крайней мере 30 минут после чистки, прежде чем прополоскать рот.

Как выбрать правильную зубную пасту

Существует несколько типов зубных паст, которые обычно содержат одинаковые ингредиенты, но содержат добавки для различного использования.

Выбор зубной пасты зависит от целей по здоровью полости рта:

Избавление от зубного налета: определенные типы пасты защищают от зубного налета или пленки, содержащей бактерии. Налет может привести к заболеванию десен

Предотвращение кариеса: ищите зубную пасту, содержащую фтор, чтобы предотвратить кариес и укрепить зубную эмаль

Лечение чувствительных зубов: десенсибилизирующая зубная паста может снизить чувствительность зубов, что может вызвать боль

Отбеливание зубов: определенные химические вещества в зубной пасте могут удалить пятна, чтобы сделать зубы белее

Как узнать, что зубная паста просрочена

Большинство зубных паст имеет срок годности примерно 2 года. Более того, ингредиенты теряют свои свойства и это означает, что в конце концов не уничтожают столько бактерий, сколько должны.

В течение первых месяцев после открытия компоненты будут намного мощнее, а это означает эффективную очистку, которую хотят все. Понемногу они будут терять эту силу, и это нужно иметь в виду.

К тому же не нужно хранить пасту в теплых местах и после каждой чистки герметично закрывать тюбик, чтобы предотвратить попадание мусора.