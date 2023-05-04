Это не генетика. Стоматолог назвала истинные причины кариеса

Нет никакого значения, какие зубы были у ваших близких родственников. Это абсолютно не влияет на кариозный процесс ваших зубов.

Доказательный стоматолог Алена рассказала в Instagram , от чего на самом деле возникает кариес.

От чего возникает кариес на зубах

"И если у вас самих все зубы полеченные, и у вашего мужа импланты или без некоторых зубов – это не означает что кариес у ваших детей из-за этого", - рассказала врач.

Доктор сообщила, что сейчас доказано исследованиями, что основной фактор кариеса - это бактерия Streprococcus, которая может передаваться от родителей к детям (через облизанные ложки, пустышки, поцелуи или зубные щетки, стоящие рядом в одной стакане).

Поэтому если у родителей кариес и проблемы с десной - то очень легко эти бактерии получит и ребенок. То есть это инфекция, а не генетика.

Очень большое значение имеет чистка зубов. Чистые зубы имеют мало шансов получить кариес. В налете бактериям очень хорошо жить и размножаться. Простые углеводы – это идеальная пища для кариозных бактерий.

"Они едят сахар – выделяют кислоту и эта кислота разрушает зуб", - отметила медик.

Что передается генетически

строение фисуры зуба (это те углубления, которые следует гереметизировать),

прикус,

форма, размер, структура зуба, цвет зубов - это может передаваться.

"Так что кариес - это инфекционный процесс, появляющийся после прорезывания зубов", - резюмировала стоматолог.