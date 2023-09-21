"Стоматолог - не врач, зуб - не орган". Странные мифы о дантистах, в которые верят украинцы

У каждого человека с самого детства есть сложившиеся мифы, мысли и опасения по отношению к врачам из-за страха. И самый распространенный вызывают именно стоматологи, ведь считается, что лечить зубы - это больно и дорого.

Самые распространенные мифы о дантистах и лечении зубов в интервью РБК-Украина развеял стоматолог в третьем поколении Ян Стремский.

Почему нельзя верить в мифы

"Ужасающую" модель поведения относительно здоровья нам закладывают с детства. Ведь во все годы хорошая медицина не была безвозмездной. Это факт.

Именно из-за ценников люди часто ждут до последнего и не обращаются к специалистам, а дальше подтягиваются разные мифы и обманчивые суждения по отношению к врачам.

Стоматологи слышат их очень часто, хотя рассказывают своим пациентам о необходимости регулярных визитов, чтобы сэкономить их средства и сохранить здоровье и нервы.

"Медицина наука не точная. Чуть менее точная, чем богословие. А вокруг чего-то незнакомого люди всегда начинают создавать научную фантастику", - говорит Ян.

Самые распространенные мифы о стоматологах

"Стоматолог - не врач, зуб - не орган"

Иногда стоматологов действительно не считают врачами, они даже в университетах изучают немного другую программу и предметы. Однако мало кто действительно понимает, как проходят обучение эти специалисты.

Так что Стремский разложил все по полочкам и объяснил, почему стоматолог - это никто иной как врач.

"Начиная с университета, мы вместе с лечебным факультетом начинаем обучение, овладевая абсолютно всеми науками, имея таких же самых строгих преподавателей, которые от нас требуют знаний и неважно, будь то зуб или сердце", - рассказал эксперт.

Причиной такого суждения является разница во времени, потому что на лечебном факультете учатся 6 лет овладевая 60 дисциплин, в то время как студенты-стоматологи это делают за 5 лет, да еще изучая своих 10 стоматологических дисциплин дополнительно.

"А в итоге все сводится к практике, потому что, к сожалению, университетской базы вам вряд ли хватит, хоть для чего-нибудь (даже 6 лет)", - констатирует стоматолог.

Стоматология – это дорого

"К сожалению, периодически приходится слышать эту фразу от пациентов, но действительно ли это так? Ценообразование - это довольно сложный процесс, которыми практикующие врачи, то есть и я тоже, чаще всего не задаются", - комментирует Ян.

Но по его словам, логика проста. Имплант - дорого, профессиональная чистка и осмотр - дешево.

Для того чтобы избежать того самого импланта, нужно просто два раза в год посещать своего стоматолога.

"И будет вам счастье на долгие годы", - говорит врач.

Стоматологи часто видят кариес там, где его нет. Они хотят нас обмануть!

Такое мнение действительно очень распространено среди людей, но Ян говорит, что иногда воспалительные или кариозные процессы протекают бессимптомно. И даже приводят к полной потере зуба, что уж говорить о небольших пятнах, которые впоследствии превратятся в большую дыру, если вовремя ее не пролечить.

Поэтому и получается, что человек редко может самостоятельно заметить, что не так с его зубами или деснами. И это нормально, потому что у нас нет специального оборудования и образования, помогающих выявить признаки кариеса на начальных стадиях.

А чтобы не доводить ситуацию до проблемы, нужно просто пообщаться со стоматологом, чтобы наконец-то понять - они лечат, а не просто смотрят на ваши зубы и берут за это баснословные суммы.

Ни один специалист не потратит 6 лет своей жизни ради того, чтобы не приносить людям пользы. Особенно это касается врачей, ведь в их руках оказывается жизнь человека, его здоровье и в конце концов личный долг " вылечить, а не искалечить".