Стоматолог назвал главную ошибку, от которой зубы становятся желтыми

Белизна зубов - это непростая задача, учитывая то, что с возрастом эмаль меняет свой цвет. Но, по словам одного стоматолога, многие делают ошибку, которая усугубляет проблему и способствует тому, что они становятся тусклыми или желтыми.

Какое именно это действие рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

Какую ошибку допускают люди с зубами

Доктор Ферах Хамид сообщил, что перед тем, как начать чистить зубы, желательно смочить зубную щетку. Этот маленький шаг облегчает распределение зубной пасты по всем зубам, делая очищение более эффективным.

Кроме того, когда вы намочиваете щетку, она становится мягкой. Это означает, что когда вы чистите ее, она бережнее влияет на десны и зубы, помогая избежать раздражения или повреждения.

Итак, помните, что капля воды на вашу щетку может значительно изменить ваш рот в чистоте.

"Чистка зубов определенным образом, например, без воды или сразу после употребления кислой пищи, может со временем сделать их менее белыми. Сначала может показаться, что сухая щетка помогает избавиться от поверхностных пятен, но без воды зубная паста плохо распределяется, что приводит к тусклости зубов", - сказал врач.

Кроме того, чистка зубов слишком быстро после употребления кислой пищи может привести к повреждению зубной эмали. Это обнаруживает более желтый слой под ним и делает ваши зубы более желтыми. Вот почему правильная чистка зубов в правильное время является ключевой для сохранения естественного цвета и блеска ваших зубов.

"Кислота смягчает эмаль, что может привести к чувствительности зубов или заставить их изменить цвет. Чтобы избежать этого, лучше подождать некоторое время после употребления кислой пищи, прежде чем чистить зубы, чтобы ваша эмаль оставалась крепкой, а зубы оставались здоровыми", - посоветовал стоматолог.