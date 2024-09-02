Стоматолог рассказал, какой цвет слюны может свидетельствовать о проблемах со здоровьем

Слюна может рассказать об общем состоянии вашего здоровья. Определенный цвет может являться признаком проблем с организмом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского стоматолога Викаса Принджа.

Что может означать цвет слюны

Стоматолог Викас Принджа рассказал, что перед чисткой зубов проверьте цвет своей слюны. Все потому, что после чистки паста может изменить цвет и консистенцию слюны.

Определенные цвета и консистенция является нормальными - например, белый цвет и жидкая консистенция. Хотя еда и напитки могут влиять на слюну.

В видео доктор Принджа рассказал о таких возможных проблемах со здоровьем:

белая и густая слюна - это признак обезвоживания или сухости во рту

зеленый цвет слюны - ваше тело борется с инфекцией

красный (во время чистки) - указывает на заболевание десен

коричневый или черный - признаки ряда заболеваний, таких как пневмония или туберкулез

Сухость во рту - достаточно распространенная жалоба, с которой имеют дело стоматологи и врачи. Это редко есть признаком чего-то серьезного. К тому же есть способы, которые помогут избавиться от этой проблемы.

Употребление большого количества холодной воды в течение дня поможет восстановить увлажнение полости рта.

Жевание жвачки без сахара также способствует выработке слюны.

Соблюдение надлежащей гигиены полости рта является одним из важнейших вещей, которые вы можете сделать, чтобы вылечить и предотвратить сухость во рту.

Чистка зубов дважды в день и использование жидкости для полоскания рта, не содержащей спирта, также могут способствовать пользе для полости рта.

Факторы риска для полости рта

Нездоровая пища - с высоким содержанием сахара

Потребление чрезмерного количества сахара с закусками, технологически обработанной пищей и безалкогольных напитков (газированных и негазированных, фруктовых соков, подслащенных, а также спортивных и энергетических напитков) являются основными факторами риска заболевания полости рта.

Потребление сахара активирует бактерии во рту, превращающие сахар в кислоты, начинающие растворять зубную эмаль. Употребление сахара в течение дня увеличивает частоту атак кислоты, а также риск развития кариеса.

Курение или жевание табака

Табак является одной из самых больших проблем здравоохранения в современном мире.

Курение повышает риск заболевания десен и рака полости рта, а также изменяет цвет зубов, обуславливает неприятный запах изо рта, преждевременную потерю зубов, потерю вкуса и обоняния.

Злоупотребление алкоголем

Употребление алкоголя является главным фактором риска появления рака полости рта, гортани, глотки и пищевода.

Алкоголь может действовать как раздражитель, особенно во рту и горле. Если поврежденные алкоголем клетки попытаются восстановиться, это может привести к изменениям в ДНК, а это уже потенциальный шаг к раку полости рта.

Злоупотребление спиртным также увеличивает риск травм лица и зубов из-за падений, дорожно-транспортных происшествий и конфликтных ситуаций.