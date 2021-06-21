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Українці навчили австрійців пісні про Путіна: тепер всі співають на вулицях (відео)

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Бухарест, Понеділок 21 червня 2021 11:16
Українці навчили австрійців пісні про Путіна: тепер всі співають на вулицях (відео) Фото: Національний стадіон у Бухаресті, де відбудеться матч Україна - Австрія 21 червня
Автор: Світлана Мащенко

Напередодні надважливого для української збірної з футболу матчу з Австрією, який відіграють 21 червня, наші вболівальники навчили австрійських знаменитій кричалці "про Путіна". Тепер пісеньку в очікуванні гри виспівують на вулицях Бухареста, де ввечері на полі зійдуться в поєдинку дві команди.

Кадри загальних веселощів ширяться соцмережами.

"Шанувальники України та Австрії зібралися разом у старому місті Бухареста, щоб заспівати знамениту пісню про президента Росії. "Путін Ху**оооооо! ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла..." - підписано відео.

На кадрах видно, що українці виконують хіт разом з австрійцями під загальний захват людей, що проходять повз.

Відео: Українські вболівальники навчили австрійських знаменитій кричалці про Путіна (instagram.com/zoryalondonsk)

Де і коли дивитися футбол

Матч Україна - Австрія відбудеться в Бухаресті (Румунія) на Національному стадіоні. Початок о 19:00 за київським часом.

Третій поєдинок команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи транслюватиме ТРК "Україна". Старт - о 18:50.

З яким рахунком українцям потрібно зіграти для виходу в плей офф

Згідно турнірній таблиці, якщо збірна України зможе хоча б не програти - ми вийдемо в 1/8 фіналу. Нашу команду в грі з Австрією влаштує як перемога, так і нічия.

Якщо ж українці прорвуться в плей офф, нас чекає в 1/8 найсильніша команда - збірна Італії.

Для довідки

"Путін - ху**о!" - знаменита кричалка, яку придумали і вперше виконали вболівальники футбольного клубу "Металіст" у Харкові 30 березня 2014 року на спільному марші з фанами "Шахтаря". Внаслідок пісенька широко поширилася, отримавши ряд обробок і варіацій і стала інтернет-мемом.

Раніше відомий коментатор озвучив свій прогноз щодо матчу між Україною та Австрією 21 червня.

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