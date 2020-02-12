"Дніпропетровськгаз": жителі області заощадять до 24% на доставці газу

Ілюстративне фото (dtek.com)

Мова йде про мешканців приватних будинків з автономним газовим опаленням

В цьому опалювальному сезоні клієнти АТ "Дніпропетровськгаз" заплатять на 24% менше за розподіл газу, ніж у минулому році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За рішенням НКРЕКП, з січня 2020 року всі споживачі отримали окремі рахунки: один - за спожитий газ, другий - за послугу з його доставки. Тепер щомісячний платіж за розподіл газу фіксований протягом усього року. А люди, які обігрівають свої будинки блакитним паливом, зможуть заощадити кошти в зимовий період", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, клієнт АТ "Дніпропетровськгаз", який використовує 1350 куб. м газу в рік, заплатить за перші три місяці 2020 року – 421,8 гривень. За словами прес-служби, в минулому році за аналогічний період сума досягала – 550,9 гривень.

Січень Лютий Березень Все Споживання*, куб м 269 247 271 1 кв. 2019 року, грн 188.3 172.9 189.7 550.9 1 кв. 2020 року, грн 140.6 140.6 140.6 421.8

"Жителі області платили за доставку газу завжди. Просто раніше ця сума була включена в основний рахунок за газ. Її приписували окремим рядком. Після поділу рахунків, наші клієнти чітко розуміють, що за продукт (газ) вони платять одній компанії, а за його розподіл - АТ "Дніпропетровськгаз", - пояснив фінансовий директор "Дніпропетровськгазу" Андрій Шаповалов.

У прес-службі відзначили, що вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Вона залежить від обсягу використаного газу в минулому газовому році. Газовий рік - це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на тариф по доставці (для споживачів "Дніпропетровськгазу" - це 1,25 гривень (з ПДВ) за 1 куб. м газу). Результат ділиться на 12 рівних платежів - місяців.

"Нагадаємо, головна задача АТ "Дніпропетровськгаз" - безперебійне газопостачання в будинку. В послугу доставки газу входять: підтримка тиску в газопроводах, ремонт, заміна ділянок газової мережі, ліквідація аварійних ситуацій, встановлення лічильників тощо", - йдеться в повідомленні.