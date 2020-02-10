Держстат порівняв ціни на газ та опалення за останній рік

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на газ для населення знизилися за рік на 20%, тарифи на опалення - зросли

Державна служба статистики України оприлюднила дані про зміну середніх цін по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" для населення у січні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, в цілому в січні 2020 року порівняно з січнем минулого року комуналка подешевшала на 2,8%.

При цьому ціни на газ знизилися за рік на 21,%, тарифи на постачання води зросли на 11,1%, на гарячу воду та опалення - на 0,5%.

При цьому в січні-2020 порівняно з груднем минулого року ціни на природний газ зросли на 10,7%, тарифи на гарячу воду та опалення - знизилися на 2,5%.

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Нагадаємо, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.