У Кривому Розі заблокували нелегальний нафтопереробний завод

Фото: незаконний НПЗ (dp.npu.gov.ua)

Незаконне паливо реалізовувалося на п'яти АЗС міста

Поліція припинила діяльність незаконного нафтопереробного заводу в Кривому Розі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Дніпропетровській області.

Повідомляється, що низькоякісне дизельне паливо і бензин невідомого походження реалізовували на п'яти автозаправних станцій (АЗС) міста.

"Під час обшуків правоохоронці виявили ємності, заповнені нафтопродуктами, обладнання та транспорт для перевезення незаконно виготовленого палива. Правоохоронці відібрали зразки пального для проведення експертизи. Зараз поліцейські встановлюють власника й осіб, причетних до організації незаконного бізнесу на території міста і України", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України (СБУ) веде роботу щодо діяльності 10 нелегальних НПЗ на території країни.

Також повідомлялося, що прокуратура Полтавської області припинила збут незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів на території однієї з нафтобаз на 37,6 млн гривень. Під час обшуків було вилучено 1,25 тисячі літрів нелегальних нафтопродуктів.