Стівен Кінг дав визначення російським атакам по цивільних об'єктах в Україні

"Російські удари по українських цивільних об'єктах в основному є терактами. Слава Україні!" - йдеться в публікації.

Стівен Кінг висловився про російські атаки по Україні (фото: скрін twitter.com/StephenKing)

Так Кінг відреагував на серію масованих ракетних ударів Росії по Україні в останні дні, в результаті якої під атаки в різних областях потрапили житлові будинки, садки, об'єкти інфраструктури, а також торговий центр в Кременчуці 27 травня. У ТЦ в той момент було багато покупців, і за останніми даними, кількість жертв зросла до 20, а постраждали - 59 людей.

Світові лідери різко відреагували на криваві російські ракетні атаки по містах України на вихідних і в понеділок, і топ-політики знову підняли питання про визнання РФ терористичною державою.

Пост Стівена Кінга в мережі викликав масу коментарів зі словами подяки за підтримку України, а також люди додають теги про визнання РФ країною-терористом #russiaisaterrorisstate, порівнюють з атакою по вежах-близнюках СТЦ в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, і додають скрін з радісною і схвальною реакцією росіян на удари по ТЦ в Кременчуці.

Фото: скрін коментарів twitter.com/StephenKing