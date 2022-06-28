Стівен Кінг дав визначення російським атакам по цивільних об'єктах в Україні

Американський письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну і різко критикує російську військову агресію, висловився про методи ведення війни, що практикує Кремль. "Король жахів" характеризує атаки РФ по українських цивільних об'єктах як терористичні акти.
Про це всесвітньо відомий письменник заявив у своєму Twitter.
"Російські удари по українських цивільних об'єктах в основному є терактами. Слава Україні!" - йдеться в публікації.
Стівен Кінг висловився про російські атаки по Україні (фото: скрін twitter.com/StephenKing)
Так Кінг відреагував на серію масованих ракетних ударів Росії по Україні в останні дні, в результаті якої під атаки в різних областях потрапили житлові будинки, садки, об'єкти інфраструктури, а також торговий центр в Кременчуці 27 травня. У ТЦ в той момент було багато покупців, і за останніми даними, кількість жертв зросла до 20, а постраждали - 59 людей.
Світові лідери різко відреагували на криваві російські ракетні атаки по містах України на вихідних і в понеділок, і топ-політики знову підняли питання про визнання РФ терористичною державою.
Пост Стівена Кінга в мережі викликав масу коментарів зі словами подяки за підтримку України, а також люди додають теги про визнання РФ країною-терористом #russiaisaterrorisstate, порівнюють з атакою по вежах-близнюках СТЦ в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, і додають скрін з радісною і схвальною реакцією росіян на удари по ТЦ в Кременчуці.
Фото: скрін коментарів twitter.com/StephenKing
Нагадаємо, Стівен Кінг, як і багато інших світових знаменитостей, відкрито і публічно підтримав Україну у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Також легенда сучасності в літературному жанрі "жахи" заявив, що більше не буде укладати контракти з російськими виданнями.