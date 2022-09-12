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Пральна машина стала погано вимивати порошок? Тримайте просте рішення

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Понеділок 12 вересня 2022 12:15
Пральна машина стала погано вимивати порошок? Тримайте просте рішення Фото: що робити, якщо пральна машина погано вимиває порошок (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Пральна машина може почати погано вимивати порошок з відсіку, внаслідок чого білизна при полосканні погано відчищається від миючого засобу, так як вода постійно набирається через залишки порошку.

Як вирішити цю складність, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Найчастіша причина - засмічення отворів для набору води

Щоб усунути проблему, дістаньте відсік для прального порошку, там ви побачите отвори, через які проходить вода. Вони можуть бути засмічені вапняним нальотом, іржею.

Можна прочистити кожний за допомогою зубочистки.

Пральна машина стала погано вимивати порошок? Тримайте просте рішення

Скріншот: очистіть отвори зубочисткою

Але є більш простий спосіб:

  • обробити їх засобом для зняття нальоту з пульверизатором,
  • почистити старою зубною щіткою,
  • промити водою з пульверизатора або лійки для душу.

Пральна машина стала погано вимивати порошок? Тримайте просте рішення

Скріншот: почистіть отвори від нальоту

Ще причиною поганого напору води може бути засмічення водяного фільтра. Він знаходиться в місці підключення шланга для води до машинки.

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