Пральна машина стала погано вимивати порошок? Тримайте просте рішення

Пральна машина може почати погано вимивати порошок з відсіку, внаслідок чого білизна при полосканні погано відчищається від миючого засобу, так як вода постійно набирається через залишки порошку.

Як вирішити цю складність, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Ще причиною поганого напору води може бути засмічення водяного фільтра. Він знаходиться в місці підключення шланга для води до машинки.

Але є більш простий спосіб:

Можна прочистити кожний за допомогою зубочистки.

Щоб усунути проблему, дістаньте відсік для прального порошку, там ви побачите отвори, через які проходить вода. Вони можуть бути засмічені вапняним нальотом, іржею.

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