Стиралка стала плохо вымывать порошок? Держите простое решение

Стиральная машина может начать плохо вымывать порошок из отсека, вследствие чего белье при полоскании плохо отчищается от моющего средства, так как вода постоянно набирается через остатки порошка.

Как решить эту сложность, читайте ниже в нашем материале Styler.

Самая частая причина - засорение отверстий для набора воды

Чтобы устранить проблему, достаньте отсек для стирального порошка, там вы увидите отверстия, через которые проходит вода. Они могут быть засорены известковым налетом, ржавчиной.

Можно прочистить каждое при помощи зубочистки.

Скриншот: Очистите отверстия зубочисткой

Но есть более простой способ:

обработать их средством для снятия налета с пульверизатором,

почистить старой зубной щеткой,

промыть водой из пульверизатора или лейки для душа.

Скриншот: Почистите отверстия от налета

Еще причиной плохого напора воды может быть засорение водяного фильтра. Он находится в месте подключения шланга для воды к машинке.