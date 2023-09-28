На стенах цветет грибок. В Киеве до сих пор не начали реставрацию костела Святого Николая, который горел 2 года назад (видео)

В 2021 году в Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая. Тогда огонь охватил 80 квадратных метров площади здания, а наибольшей потерей стал уникальный орган, изготовленный из металла и дорогих пород черного и красного деревьев. Предварительная стоимость реставрации составила 75 миллионов гривен, однако работы не начались до сих пор.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет Апостроф TV рассказывает, в каком состоянии исторический костел сегодня.

Что сейчас с костелом Святого Николая

Настоятель прихода Святого Николая Отец Павел Вышковский рассказал журналистам, что строители провели определенные противоаварийные работы, но затем прихожане все равно самостоятельно собирали на восстановление.

"Было вылито на эти стены 600 000 литров воды. Эта вся вода задержалась на полу, а поскольку нужно было показать хорошую картинку, прикрыли пол плитами и так оставили. Когда грибок начал идти на стены храма, прихожане начали самостоятельно спасать", - говорит священнослужитель.

Он добавляет, что на полноценное восстановление храма можно найти ресурсы, ведь помочь отреставрировать костел вызвались верующие из США, Швейцарии и Италии.

Проблема состоит в том, что римско-католический приход не имеет права на самопроизвольное восстановление, потому что делит помещение с Национальным домом органной музыки.

Отец Павел отмечает, что в течение 32 лет его приход обращался в Министерство культуры с просьбой предоставить костелу собственное помещение. К слову был издан указ Президента о том, чтобы перенести Национальное здание органной музыки в другое помещение.

Заметим, что, несмотря на повреждения, костел продолжает свою работу.

"В минувшее воскресенье было два крещения детей в приходе. Вчера было таинство брака, таинство венчания. Завтра у нас похороны защитника, 47-летнего Александра, погибшего под Бахмутом. То есть приход живет своей жизнью каждый день", - рассказывает настоятель.

Историческая справка

Костел был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле украинским и польским архитектором Владиславом Городецким по проекту. В 1936 году советские власти закрыли костел Святого Николая. С того времени сооружение использовалось как хозяйственное помещение.

В 1978 году по приказу Совета Министров УССР здание костела было отдано под создание Киевского дома органной и камерной музыки. Для этого в Чехословакии заказали орган компании Rieger-Kloss. В 1981 году была закончена реставрация, и в том же году в костеле начал действовать концертный зал.

За время независимости Украины костел Святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины как помещение для концертов и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине.

Помещение находилось в аварийном состоянии. Министерство культуры Украины спланировало до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

Однако до сих пор ни перемещение, ни реставрация не произошло.