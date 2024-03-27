Стилистка назвала трендовую обувь на весну 2024 года
Обувь весной бывает очень сложно выбрать, но если знать тренды и прислушиваться к советам экспертов, эта задача облегчается.
О трендовой обуви весны 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Какая обувь является трендом весной 2024 года
Тренды, которые не только актуальны, но еще и удобны в использовании их в повседневной жизни. Этой весной таким трендом стала обувь на каблуке Киттен Хилл.
Обувь может быть абсолютно любой начиная от туфель, заканчивая сабо, мюли и обычными сапогами. Главное помните: прежде всего ваше удобство, а потом любой тренд и модный элемент в образе.
Какая обувь является трендом весной 2024 года (фото: Pinterest)
Перед покупкой пары рекомендовано обязательно примерить обувь и попробовать ее в ходьбе, потому что в обуви с небольшим каблуком должна быть удобная высота самого каблука. Это позволит сохранить удобство и комфорт в течение длительного времени.
Ваши ножки скажут вам точно за это "спасибо". Туфли с небольшим каблуком выглядят элегантно, что позволяет образу быть наполненным женственностью с ноткой шарма.
Модели, которые этой весной будут актуальны. Все мы знаем что наше шествие меняется когда мы носим каблуки, именно туфли с таким небольшим каблуком помогут в этом и еще придадут уверенности и настроения вашему образу.
Какая обувь является трендом весной 2024 года (фото: Pinterest)
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