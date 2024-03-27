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Стилистка назвала трендовую обувь на весну 2024 года

Среда 27 марта 2024 16:07
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Стилистка назвала трендовую обувь на весну 2024 года Какая обувь является трендом весной 2024 года (фото: Pinterest)
Автор: Юлия Любченко

Обувь весной бывает очень сложно выбрать, но если знать тренды и прислушиваться к советам экспертов, эта задача облегчается.

О трендовой обуви весны 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Какая обувь является трендом весной 2024 года

Тренды, которые не только актуальны, но еще и удобны в использовании их в повседневной жизни. Этой весной таким трендом стала обувь на каблуке Киттен Хилл.

Обувь может быть абсолютно любой начиная от туфель, заканчивая сабо, мюли и обычными сапогами. Главное помните: прежде всего ваше удобство, а потом любой тренд и модный элемент в образе.

Стилистка назвала трендовую обувь на весну 2024 годаСтилистка назвала трендовую обувь на весну 2024 годаСтилистка назвала трендовую обувь на весну 2024 года

Какая обувь является трендом весной 2024 года (фото: Pinterest)

Перед покупкой пары рекомендовано обязательно примерить обувь и попробовать ее в ходьбе, потому что в обуви с небольшим каблуком должна быть удобная высота самого каблука. Это позволит сохранить удобство и комфорт в течение длительного времени.

Ваши ножки скажут вам точно за это "спасибо". Туфли с небольшим каблуком выглядят элегантно, что позволяет образу быть наполненным женственностью с ноткой шарма.

Модели, которые этой весной будут актуальны. Все мы знаем что наше шествие меняется когда мы носим каблуки, именно туфли с таким небольшим каблуком помогут в этом и еще придадут уверенности и настроения вашему образу.

Стилистка назвала трендовую обувь на весну 2024 годаСтилистка назвала трендовую обувь на весну 2024 года

Какая обувь является трендом весной 2024 года (фото: Pinterest)


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