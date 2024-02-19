Стилистка объяснила, как выбрать классный свитер на весну

Выбрать свитер иногда бывает достаточно сложно, ведь мы не всегда понимаем основные составляющие, которыми он должен обладать и критерии, по которым следует оценивать его качество.

Материал - Основной Ключ

Всё начинается с материала. Предпочитайте натуральные ткани, такие как мягкая шерсть, кашемир или хлопок. Они не только теплые, но и позволяют коже дышать.

Выбирайте кашемировые или шерстяные изделия или сочетание этих материалов:

кашемир - это тепло и мягкость

шерсть - тепло и плотность

для большей универсальности изделия подойдет тонкий кашемир.

Крой и Фасон

Уделяйте внимание крою свитера. Оптимальный вариант - это тот, который легко сочетается с вашим гардеробом. Лучше всего, как базовый вариант брать свитер немного оверсайз.

Вечный крой - слегка свободный джемпер прямого кроя с круглым вырезом.

Умеренный объем повысит комбинаторику и позволяет производить многослойные комплекты.

Выбирайте изделия без декора ахроматических или спокойных цветов, учитывая собственные линии внешности, например:

теплый подтон - теплый цвет джемпера и наоборот

средняя контрастность - средняя насыщенность цвета, приглушенные оттенки

высокая контрастность - можете выбирать насыщенные, темные, сложные цвета.

Уход за свитером

Помните о правилах ухода. Некоторые материалы требуют особого подхода. Тщательно изучите этикетку и следуйте рекомендациям.

Фотопримеры украинских производителей классных свитеров от Алены Прилепы

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