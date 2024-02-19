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Стилистка объяснила, как выбрать классный свитер на весну

Понедельник 19 февраля 2024 11:28
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Стилистка объяснила, как выбрать классный свитер на весну Как выбрать классный свитер на весну (фото:
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Алена Прилепа

Выбрать свитер иногда бывает достаточно сложно, ведь мы не всегда понимаем основные составляющие, которыми он должен обладать и критерии, по которым следует оценивать его качество.

РБК-Украина (проект Styler) благодаря эксклюзивному материалу стилистки Алены Прилепы рассказывает, как выбрать свитер.

Материал - Основной Ключ

Всё начинается с материала. Предпочитайте натуральные ткани, такие как мягкая шерсть, кашемир или хлопок. Они не только теплые, но и позволяют коже дышать.

Выбирайте кашемировые или шерстяные изделия или сочетание этих материалов:

  • кашемир - это тепло и мягкость
  • шерсть - тепло и плотность
  • для большей универсальности изделия подойдет тонкий кашемир.

Крой и Фасон

Уделяйте внимание крою свитера. Оптимальный вариант - это тот, который легко сочетается с вашим гардеробом. Лучше всего, как базовый вариант брать свитер немного оверсайз.

Вечный крой - слегка свободный джемпер прямого кроя с круглым вырезом.

Умеренный объем повысит комбинаторику и позволяет производить многослойные комплекты.

Выбирайте изделия без декора ахроматических или спокойных цветов, учитывая собственные линии внешности, например:

  • теплый подтон - теплый цвет джемпера и наоборот
  • средняя контрастность - средняя насыщенность цвета, приглушенные оттенки
  • высокая контрастность - можете выбирать насыщенные, темные, сложные цвета.

Уход за свитером

Помните о правилах ухода. Некоторые материалы требуют особого подхода. Тщательно изучите этикетку и следуйте рекомендациям.

Фотопримеры украинских производителей классных свитеров от Алены Прилепы

Стилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на веснуСтилистка объяснила, как выбрать классный свитер на весну

Варианты красивых свитеров (фото предоставлены Альной Прилепой)

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