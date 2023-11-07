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Стилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возраст

Вторник 07 ноября 2023 21:11
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Стилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возраст Стилистка объяснила, какие цвета и фасоны добавляют женщинам возраста (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Алена Прилепа

Не каждая женщина знает, как правильно выбирать одежду, какие цвета подходят, а какие наоборот могут прибавить возраст и сделать образ незаметным. То же касается и фасона одежды, которые мы не всегда метко выбираем.

О том, как правильно выбрать фасон, цвет и принт одежды, чтобы выглядеть на свой век, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного комментария стилиста Алены Прилепы.

Одежда и цвета, которые добавляют женщинам возраста

"Я уверена, что вы читали или слышали, что некоторые вещи, цвета и даже принты могут прибавлять возраст. Я хочу раскрыть эту тему, и поделиться с вами, чего нужно избегать, чтобы выглядеть младше и со свежим цветом лица", - отмечает Алена.

Стилистка перечислила, чего лучше избегать при выборе одежды:

  • рюши, воланы, оборки
  • вещи с круглым воротником
  • классические твидовые жакеты и жилеты
  • воротник-хомут
  • вырез в форме капли
  • шляпы с мягкими полями
  • принт: горох, пейсли, цветы
  • украшения в Бохо и Ретро стиле
  • одежда в Ретро стиле
  • одежда с воротником в форме треугольника
  • одежда, в которой слишком много романтики

Какая одежда и цвета придают возраст женщинам

Алена отмечает, что одежда которая придает возраст, имеет детали кроя, отделка в основе которых лежат плавные линии. В свою очередь плавные линии ассоциируются у нас с романтикой, размеренной, медленной жизнью, что больше о старости. А вот четкие, резкие линии наоборот добавляют динамики, скорости, дерзости, что ассоциируется с молодостью.

По каким правилам выбирать одежду, чтобы выглядеть молодо

По словам Прилепы, наша задача - заменить плавные линии на резкие. Рюши, воланы, оборки полностью убираем и оставляем одежду лаконичного и простого кроя, то еасть:

  • вещи с круглым воротником - заменяем на воротник с острыми углами
  • классические твидовые жакеты и жилеты - заменяем жакетами и жилетами с английским лацканом.
  • воротник-хомут на трикотаже - заменяем обычный воротник, как у гольфа, который держит форму
  • воротник-стойку жакетов и рубашек - заменяем на V-вырез без воротника
  • принт: пейсли, горох, цветы - заменяем на принт полоска, клетка и принты, в которых больше резких линий
  • шляпы с мягкими полями - заменяем шляпами с прямым полем
  • украшения в Бохо и ретро стиле - на украшения в актуальном дизайне
  • одежда в стиле Ретро - на одежду современном дизайне, с четкими линиями
  • одежду с воротником-треугольник просто не покупаем - это не актуально, а то, что не актуально добавляет возраст
  • одежда с вырезом-капля - заменяем на V-вырез
  • одежду, в которой слишком много романтики - заменяем одежду в которой от романтики только цвет.

Советы от стилиста

Еще хочу отметить, что удачный цвет в портретной зоне весомо влияет на ваш внешний вид.

Не советую размещать в портретной зоне темные цвета, потому что они дают тень на все возрастные изменения на лице.

Еще фактурные ткани, как велюр, бархат, вельвет, прибавят возрасту, поэтому осторожно используйте эти ткани в комплектах.

И не забываем, что современная прическа, цвет волос и макияж способны легко срезать 10-20 лет от фактического возраста.

Фотосравнение фасонов и цветов от Алены Прилепы

Также Алена подготовила фото, на которых наглядно показывает примеры фасонов, линий и принтов в сравнении.

Стилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возрастСтилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возрастСтилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возрастСтилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возрастСтилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возрастСтилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возрастСтилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возрастСтилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возраст

Примеры фасонов, линий и принтов в сравнении (фото предоставлены стилистом Альной Прилепой)

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