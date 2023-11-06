Стилист рассказала, как правильно подобрать кожаные брюки, чтобы оставаться в тренде
Кожаные брюки стали трендом еще несколько лет назад и до сих пор остаются одним из любимых элементов гардероба у женщин и молодых девушек. Они удобные, тёплые и почти во всех случаях универсальны.
О том, как правильно выбрать кожаные брюки и остаться в тренде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Почему кожаные брюки так популярны
Кожаные брюки можно смело назвать must have женского гардероба, ведь в холодные периоды они просто незаменимы. Но с избыточной популярностью, производители и дизайнеры начали разрабатывать различные фасоны, что усложняет выбор.
Однако женщины все больше обращают внимание на кожаные брюки или лосины. Это выглядит всегда стильно, привлекательно, а главное, такие брюки удобны и обычно имеют теплую подкладку, что позволяет находиться в тепле и комфорте.
Как выбрать идеальные кожаные брюки (фото: Freepik)
Есть такие виды кожаных брюк как:
- лосины
- классические прямые
- брюки клеш
- с разрезами
А также у них много цветов, от черного до зеленого, поэтому иногда выбрать бывает довольно сложно, но есть несколько полезных правил, благодаря которым, можно выбрать идеальные кожаные брюки в соответствии со своей фигурой и предпочтениями.
Как выбрать идеальные кожаные брюки (фото: t.me/eliz_gan)
Главные правила подбора кожаных брюк от стилиста:
- Вам должно быть удобно не только стоять, но и сидеть и двигаться в кожаных штанах
- выбирайте вещь так, чтобы между телом и вещью был воздух, это дает комфорт и обеспечивает удобство
- следите за фасоном вещи, обязательно проверьте швы или карманы и правильно ли пришита подкладка, если она есть
- стилист рекомендует не покупать брюки бежевого и телесного цвета, если они в обтяжку. Иногда это выглядит неуместно
- если вы приобретаете вещь с расчетом не на один сезон, обратите внимание на брюки с минимальным декором. Таким образом они будут гораздо универсальнее тех, которые явно демонстрируют свою принадлежность к определенному тренду.
Как выбрать идеальные кожаные брюки (фото: t.me/eliz_gan)
Ранее мы рассказывали о 5 украинских брендах, которые выбирают Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды.
Также читайте наш материал о том, что такое капсула гардероба и почему она необходима каждой современной женщине.