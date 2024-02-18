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5 главных трендов на весну 2024: что покупать, чтобы выглядеть потрясающе

Воскресенье 18 февраля 2024 19:04
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5 главных трендов на весну 2024: что покупать, чтобы выглядеть потрясающе Какие тренды будут этой весной (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие бренды уже представили свои весенне-летние коллекции, так что главные тренды этого сезона уже определены. Некоторые из них плавно перешли с предыдущего года, а вот кое-что новенькое все-таки ворвалось в мир моды.

О том, что будет в моде весной 2024 года, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Elle.

Красный цвет

Этой весной красный цвет снова в моде. При чем можно выбирать разные оттенки - от максимально светлых и вплоть до классического бордо. Дизайнеры использовали красный цвет на разных моделях одежды и фактурах, особенно акцентируя на коже. Valentino выпустил в этом цвете платья-макси, Gucci - костюмы с короткими лифами и юбками, а Alexander McQueen - топики.

Красную одежду довольно легко комбинировать с базовыми оттенками. Поэтому смело экспериментируйте и добавляйте другие яркие тона или даже создавайте "тотал лук".

Цветочные мотивы

В этом году дизайнеры определили, что цветочные мотивы являются одним из главных трендов. И речь идет не только о принтах, но и об объемных деталях на одежде и даже разрезах в виде цветов.

К примеру, дом высокой моды Alexander McQueen на показе представил платье с декором, имитирующим лепестки розы. А вот Balmain создал кожаные туфли с большими цветами. Loewe всех модниц поразил топами с серебристыми и сияющими золотыми деталями.

5 главных трендов на весну 2024: что покупать, чтобы выглядеть потрясающеЦветочные мотивы будут в моде (фото иллюстративное: Freepik)

    Драпирование

    Этой весной в моде будет одежда с необычным дизайнерским приемом - драпировкой. Такой элемент придает романтичности, воздушности и изысканности образам.

    Драпировка прекрасно подстраивается под фигуру, прекрасно может изменять форму и создавать совершенно разные силуэты. Этот стильный прием использовали в своих коллекциях бренды - Carolina Herrera, JW Anderson, Tove, Rabanne и другие.

    Бахрома

    Это не новый тренд, но очень уверенно держится в топе этой весной. Бахрома придает вещам текстурности и более игривое настроение. Поэтому голливудские звезды будут точно выбирать одежду с этим элементом.

    В новых коллекциях бахрома будет фигурировать в разных вариациях - от ярких оттенков до сияющего металлика; короткие ленты ткани, длинные нити или вообще бечевки; на юбках, топах, платьях и сумках.

    Деним

    Деним был очень популярен в прошлом году и останется в трендах этой весной тоже. Джинсовые шорты, брюки в разных вариациях, юбки макси, костюмы, рубашки и силуэтные жакеты - топовые вещи на этот сезон. Покупая одежду на весну, отдайте предпочтение брюкам клеш, мешковатым моделям, со стрелкой и необычными объемными деталями.

    Деним хорошо сочетается с базовыми или яркими цветами, кожаными элементами гардероба или другими джинсовыми вещами. Так что этой весной смело можете создавать образы в стиле "тотал деним".

    5 главных трендов на весну 2024: что покупать, чтобы выглядеть потрясающеДеним до сих пор на пике популярности (фото иллюстративный: Freepik)

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