Цветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 года

Цветные колготки стали новым трендом 2024 года, но как их носить, чтобы это выглядело стильно, понимает далеко не каждая женщина.

О том, как носить цветные колготки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала от стилистки Алены Прилепы.

Как носить цветные колготки

Цветные колготки - один из трендов этого сезона. Если хотите осторожно безопасно попробовать добавить в комплект цветные колготки, то сначала рекомендую начинать с темных вариантов, таких как бордо, синий, серый, коричневый - мега универсальные варианты. ⠀

Все рекомендации стилистка показала на фото, но несколько лайфхаков, как добавить колготки в образ: ⠀

колготок должно быть много, никогда не знаешь, что пригодится!

в базе всегда должно быть 2 новых пары бежевых и черных бесшовных колготок

дешевые колготки портят образ в целом

если колготки с активным принтом используйте их со спокойными вещами! Одним словом не смещайте фокус. И они годятся только для стройных ног

колготки должны быть матовые без блестящего отлива. ⠀

телесные колготки должны совпадать с цветом кожи (без эффекта загара)

колготки должны соответствовать сезонности. Чем плотнее колготки, тем плотнее должна быть одежда и массивнее обувь⠀

для делового стиля (дресс-код) подходят исключительно тонкие матовые телесные колготки

колготки в сетку больше годятся для тематических вечеринок и фотосессий. Но если это очень мелкая сетка, то и для повседневных комплектов

при составлении образа старайтесь выстраивать цветовую вертикаль, чтобы не "резать рост"

колготки в тон обуви

колготки в тон низов (юбок, платьев)

колготки в тон обуви и низов (идеальный вариант)

колготки с низкой контрастностью низов (юбок, платьев) и обуви.

Другие варианты не столь идеальны, но возможны при высоком росте:

колготки в тон аксессуаров

колготки в тон верхов при комплиментарных низах (противоположных на цветном круге Иттена).

Фотопримеры от Алены Прилепы

Как носить цветные колготки (фото предоставлены стилистом Альной Прилепой)