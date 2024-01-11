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Цветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 года

Четверг 11 января 2024 12:07
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Цветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 года Как носить цветные колготки (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Алена Прилепа

Цветные колготки стали новым трендом 2024 года, но как их носить, чтобы это выглядело стильно, понимает далеко не каждая женщина.

О том, как носить цветные колготки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала от стилистки Алены Прилепы.

Как носить цветные колготки

Цветные колготки - один из трендов этого сезона. Если хотите осторожно безопасно попробовать добавить в комплект цветные колготки, то сначала рекомендую начинать с темных вариантов, таких как бордо, синий, серый, коричневый - мега универсальные варианты. ⠀

Все рекомендации стилистка показала на фото, но несколько лайфхаков, как добавить колготки в образ: ⠀

  • колготок должно быть много, никогда не знаешь, что пригодится!
  • в базе всегда должно быть 2 новых пары бежевых и черных бесшовных колготок
  • дешевые колготки портят образ в целом
  • если колготки с активным принтом используйте их со спокойными вещами! Одним словом не смещайте фокус. И они годятся только для стройных ног
  • колготки должны быть матовые без блестящего отлива. ⠀
  • телесные колготки должны совпадать с цветом кожи (без эффекта загара)
  • колготки должны соответствовать сезонности. Чем плотнее колготки, тем плотнее должна быть одежда и массивнее обувь⠀
  • для делового стиля (дресс-код) подходят исключительно тонкие матовые телесные колготки
  • колготки в сетку больше годятся для тематических вечеринок и фотосессий. Но если это очень мелкая сетка, то и для повседневных комплектов
  • при составлении образа старайтесь выстраивать цветовую вертикаль, чтобы не "резать рост"
  • колготки в тон обуви
  • колготки в тон низов (юбок, платьев)
  • колготки в тон обуви и низов (идеальный вариант)
  • колготки с низкой контрастностью низов (юбок, платьев) и обуви.

Другие варианты не столь идеальны, но возможны при высоком росте:

  • колготки в тон аксессуаров
  • колготки в тон верхов при комплиментарных низах (противоположных на цветном круге Иттена).

Фотопримеры от Алены Прилепы

Цветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 годаЦветные колготки. Стилистка показала, как носить тренд 2024 года

Как носить цветные колготки (фото предоставлены стилистом Альной Прилепой)

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