Вот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильно
Украшения являются неотъемлемой частью стильного образа. Но, как и любую другую модную вещь, их нужно уметь правильно сочетать между собой, чтобы это выглядело гармонично и уместно.
О том, как комбинировать украшения между собой, чтобы выглядеть непревзойденно, рассказала персональная стилистка Елена Шевченко в Instagram.
Как совмещать между собой украшения
"Кажется, что это что-то необъятное - понять, как их носить и подбирать. Но на то я и персональный стилист. Поэтому дам вам несколько простых схем комбинирования. Но помните, что даже украшения - очень индивидуальная вещь для вашего стиля", - объясняет эксперт.
Елена подчеркивает, что нужно придерживаться основного правила - чем дальше друг от друга украшения - тем лучше.
Схемы для комбинации аксессуаров
Стилистка приводит примеры удачной комбинации аксессуаров. Следуйте этим схемам:
- шляпка + очки без фурнитуры + небольшие серьги
- шляпка + очки без фурнитуры + браслет (часы)
- шляпка + очки без фурнитуры + кольцо (или несколько)
- очки без фурнитуры + акцентные серьги
- очки без фурнитуры + объемные украшения на шею
- очки с фурнитурой + браслет (часы)
- очки с фурнитурой + кольцо (или несколько)
- объемные серьги + браслет
- объемные серьги + кольцо
- объемная цепочка + браслет
- объемная цепочка + кольцо
"И помните - носить одновременно серьги и цепочку можно только в вечерних образах или женщинам, которым за 50 лет. Но и здесь нужно разумно подойти к выбору", - объясняет стилистка.
Схемы для удачной комбинации украшений (фото: Instagram/purpur.stylist)
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