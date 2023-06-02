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Вот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильно

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Пятница 02 июня 2023 20:43
Вот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильно Как правильно сочетать украшения (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Украшения являются неотъемлемой частью стильного образа. Но, как и любую другую модную вещь, их нужно уметь правильно сочетать между собой, чтобы это выглядело гармонично и уместно.

О том, как комбинировать украшения между собой, чтобы выглядеть непревзойденно, рассказала персональная стилистка Елена Шевченко в Instagram.

Как совмещать между собой украшения

"Кажется, что это что-то необъятное - понять, как их носить и подбирать. Но на то я и персональный стилист. Поэтому дам вам несколько простых схем комбинирования. Но помните, что даже украшения - очень индивидуальная вещь для вашего стиля", - объясняет эксперт.

Елена подчеркивает, что нужно придерживаться основного правила - чем дальше друг от друга украшения - тем лучше.

Схемы для комбинации аксессуаров

Стилистка приводит примеры удачной комбинации аксессуаров. Следуйте этим схемам:

  • шляпка + очки без фурнитуры + небольшие серьги
  • шляпка + очки без фурнитуры + браслет (часы)
  • шляпка + очки без фурнитуры + кольцо (или несколько)
  • очки без фурнитуры + акцентные серьги
  • очки без фурнитуры + объемные украшения на шею
  • очки с фурнитурой + браслет (часы)
  • очки с фурнитурой + кольцо (или несколько)
  • объемные серьги + браслет
  • объемные серьги + кольцо
  • объемная цепочка + браслет
  • объемная цепочка + кольцо

"И помните - носить одновременно серьги и цепочку можно только в вечерних образах или женщинам, которым за 50 лет. Но и здесь нужно разумно подойти к выбору", - объясняет стилистка.

Вот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильноВот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильноВот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильноВот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильноСхемы для удачной комбинации украшений (фото: Instagram/purpur.stylist)

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