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Найтепліша за останні десятиріччя. Якою буде погода в Україні восени

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 13:30
Найтепліша за останні десятиріччя. Якою буде погода в Україні восени Фото: якою буде погода восени в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Цієї осені в Україні очікується тепла і посушлива погода. Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою, порівняно з останніми десятиріччями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

"Такі погодні умови будуть характерні особливо для першої половини осені. Поступово тривалість дня зменшуватиметься, температура повітря, особливо нічна, знижуватиметься, зростатиме кількість затоків арктичного повітря і, відповідно, туманів, похмурих днів, заморозків, мряки", - йдеться в прогнозі.

Синоптики не виключають навіть ожеледь і снігопади, насамперед в Карпатському регіоні у другій половині осені.

"Отже, погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас", - додають в відомстві.

Якою буде погода в Україні у вересні

В цей місяць відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів, але це не завадить тому, що погода в перші 30 днів осені буде майже літньою.

"Очікується, що в цьому році протягом вересня, особливо у його першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода", - кажуть в Укргідрометцентрі.

Температура

Середня за місяць температура може бути на 1 градус Цельсія вищою, ніж протягом останніх 30 років.

Опади

У південних і східних областях можливий дефіцит опадів, а на заході країни очікується нарешті довгоочікувана волога.

Як повідомлялося, поточний робочий тиждень принесе українцям чимало погодних сюрпризів. Тому бажано не забувати парасольку і не втрачати сонцезахисні окуляри, вони ще можуть стати в нагоді.

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