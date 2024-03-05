Многие носят не свой размер обуви: вот как не ошибиться и не навредить ноге

Часто при покупке обуви все выбирают неправильный размер. Все из-за искаженного представления о том, как должна ощущаться обувь на ноге. Также с возрастом размер ноги может изменяться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cleveland Clinic .

Почему люди выбирают неправильный размер обуви

Понимание комфорта у каждого человека может быть разным.

У многих с детства искажены представления о том, как должна ощущаться обувь на ноге. В частности, некоторые привыкли, что в некоторых местах давит и натирает. Поэтому во взрослом возрасте продолжает ориентироваться на свои детские воспоминания и не обращать внимания на дискомфорт.

Неправильный выбор размера обуви может произойти случайно. Все потому, что в магазине человек мерил обувь в тонких носках, а потом носит с более плотными.

Что произойдет из-за неправильно подобранной обуви

Постоянная боль в стопе

Если вы чувствуете боль постоянно, значит, вы носите обувь неподходящего размера. Важно носить правильно подобранную обувь, чтобы обеспечить комфорт для ног.

Чувство усталости

Любые неприятные и неправильные ощущения после ходьбы в обуви могут свидетельствовать о том, что вам нужно изменить размер. В слишком тесной обуви может появляться онемение и покалывание.

Под ногтями на ноге появляются синяки или кровь

Как подобранный неправильный размер обуви, можно заметить даже появление кровоподтеков или крови под ногтями. Если что-то долго давит на ноготь, ногтевое ложе начинает кровоточить, ноготь становится красным, синим, фиолетовым.

Как подобрать обувь правильного размера

Нужно выбирать обувь из мягкого "дышащего" материала.

Между длинным пальцем ноги и концом обуви должно быть пространство примерно как ширина большого пальца. Также обратите внимание, что пятка должна быть надежно закреплена на месте. Носок обуви должен быть достаточно широк, чтобы пальцы располагались свободно.

Существует несколько лайфхаков, которые могут помочь подобрать обувь нужного вам размера:

Важно примерить обувь примерно в тех носках, которые будете носить. Например, зимние ботинки лучше примерить в более плотных шерстяных носках.

Можно измерять длину и ширину своих стоп каждый раз при покупке новой обуви - так вы точно заметите, если произойдут какие-либо изменения.

Можно приложить стельку к стопе - так лучше можно понять, подходит вам конфигурация обуви или нет.