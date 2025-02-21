Стилист назвала главные тренды на весенний сезон-2025. Комфорт становится роскошью!

"Весна 2025 года будет интересной, потому что мода сейчас очень быстро меняется. Мы видим, что люди все больше хотят выражать индивидуальность, поэтому тренды становятся гибкими. Я бы сказала, что это будет сезон смелых решений - и в цветах, и в силуэтах", - говорит Галина.

В оттенках будет ощущаться тяга к естественности, но не в классическом смысле, а с легким налетом футуризма.

В крое тоже много экспериментов - грань между классикой и спортом, между женственностью и андрогинностью стирается еще больше.

Еще одна интересная тенденция, говорит стилист, заключается в том, что "комфорт становится роскошью".

"Если раньше "удобное" ассоциировалось с повседневностью, то теперь даже самые шикарные вещи должны быть удобными. Это новое понимание элегантности: ты можешь выглядеть эффектно, но при этом не испытывать никакого дискомфорта", - объясняет Денисюк.

И, конечно же, аксессуары. Они, убеждена эксперт, выйдут на первый план. Массивные, нестандартные, которые могут полностью изменить даже самую простую базовую вещь.

Главные тренды моды весны-2025

Прозрачные ткани. Легкие, полупрозрачные материалы остаются популярными, добавляя образу нежности и романтичности. Прозрачные ткани будут в моде весной 2025 (фото: instagram.com/tislont)

Стиль бохо-шик. Элементы бохо, такие как рюши, бахрома и кружево, продолжают занимать ведущие позиции, придавая образу естественности и легкости. Блуза в стиле бохо-шик (фото: instagram.com/embroidered_gem)

Асимметричные силуэты. Необычные крои и асимметрия в одежде добавляют динамики и современности образу. Главные модные тренды весны-2025 (фото: instagram.com/olemoda.ua)

Максимализм в аксессуарах. Многослойность украшений, использование брелоков, крупных бантов и других аксессуаров подчеркивают индивидуальность и стиль. Максимализм в аксессуарах (фото: instagram.com/damn.jewelry)

Спортивный шик. Сочетание спортивных элементов с повседневной одеждой создает комфортные и стильные образы. Главные тренды одежды весны-2025 (фото: pinterest.com)

Романтические мотивы. Кружево, рюши и легкие ткани добавляют женственности и утонченности. Рюши будут в моде весной-2025 (фото: instagram.com/gvt_store_lama2)

Твидовые костюмы. Классические твидовые ансамбли возвращаются, придавая образу элегантности и изысканности. Твидовые костюме будут в моде весной-2025 (фото: instagram.com/gvt_store_lama2)

Анималистические принты. Леопардовые, змеиные и другие животные узоры остаются актуальными, добавляя образу смелости. Что будет модным весной-2025 (фото: instagram.com/ilam__shop)

Полосатые узоры. Тонкие полоски, особенно в офисном стиле, добавляют образу строгости и стиля. Что будет модным весной-2025 (фото: pinterest.com)

Пастельные и яркие цвета. Наряду с нежными пастельными оттенками, популярными становятся насыщенные цвета, такие как электрический синий. Одежда в цвете электрик будут модны весной-2025 (фото: instagram.com/odessa_fashion_shop_reserv)

"Весна-2025 точно не будет скучной!" - отмечает Денисюк.