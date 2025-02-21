Стиліст назвала головні тренди на весняний сезон-2025. Комфорт стає розкішшю!

“Весна 2025 року буде цікавою, бо мода зараз дуже швидко змінюється. Ми бачимо, що люди все більше хочуть виражати індивідуальність, тому тренди стають гнучкими. Я б сказала, що це буде сезон сміливих рішень - і в кольорах, і в силуетах", - говорить Галина.

У відтінках відчуватиметься потяг до природності, але не в класичному сенсі, а з легким нальотом футуризму.

У крої теж багато експериментів - межа між класикою і спортом, між жіночністю та андрогінністю стирається ще більше.

Ще одна цікава тенденція, каже стилістка, полягає у тому, що “комфорт стає розкішшю”.

“Якщо раніше “зручне” асоціювалося з повсякденністю, то тепер навіть найшикарніші речі мають бути зручними. Це нове розуміння елегантності: ти можеш виглядати ефектно, але при цьому не відчувати жодного дискомфорту", - пояснює Денисюк.

І, звісно ж, аксесуари. Вони, переконана експерт, вийдуть на перший план. Масивні, нестандартні, які можуть повністю змінити навіть найпростішу базову річ.

Головні тренди моди весни-2025

Прозорі тканини. Легкі, напівпрозорі матеріали залишаються популярними, додаючи образу ніжності та романтичності. Прозорі тканини будуть у моді навесні 2025 (фото: instagram.com/tislont)

Стиль бохо-шик. Елементи бохо, такі як рюші, бахрома та мереживо, продовжують займати провідні позиції, надаючи образу природності та легкості. Блуза у стилі бохо-шик (фото: instagram.com/embroidered_gem)

Асиметричні силуети. Незвичайні крої та асиметрія в одязі додають динаміки та сучасності образу. Головні модні тренди весни-2025 (фото: instagram.com/olemoda.ua)

Максималізм в аксесуарах. Багатошаровість прикрас, використання брелоків, великих бантів та інших аксесуарів підкреслюють індивідуальність та стиль. Максималізм в аксесуарах (фото: instagram.com/damn.jewelry)

Спортивний шик. Поєднання спортивних елементів з повсякденним одягом створює комфортні та стильні образи. Головні тренди одягу весни-2025 (фото: pinterest.com)

Романтичні мотиви. Мереживо, рюші та легкі тканини додають жіночності та витонченості. Рюші будуть у моді навесні-2025 (фото: instagram.com/gvt_store_lama2)

Твідові костюми. Класичні твідові ансамблі повертаються, надаючи образу елегантності та вишуканості. Твідові костюмі будуть у моді навесні-2025 (фото: instagram.com/gvt_store_lama2)

Анімалістичні принти. Леопардові, зміїні та інші тваринні візерунки залишаються актуальними, додаючи образу сміливості. Що буде модним навесні-2025 (фото: instagram.com/ilam__shop)

Смугасті візерунки. Тонкі смужки, особливо в офісному стилі, додають образу строгості та стилю. Що буде модним навесні-2025 (фото: pinterest.com)

Пастельні та яскраві кольори. Поряд з ніжними пастельними відтінками, популярними стають насичені кольори, такі як електричний синій. Одяг у кольорі електрик будуть модні весною-2025 (фото: instagram.com/odessa_fashion_shop_reserv)

“Весна-2025 точно не буде нудною!” - відзначає Денисюк.