Samsung выпустила два самых бюджетных смартфона линейки A: цены и характеристики
Компания Samsung представила новые бюджетные смартфоны в линейке Galaxy A, а именно Galaxy A05 и Galaxy A05s. Эти модели отличаются привлекательным соотношением стоимости и характеристик.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о технологиях Gizmochina.
Характеристики Galaxy A05
- 6,7-дюймовый PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей
- процессор Helio G85
- оперативная память: 4 ГБ
- накопитель: 64 ГБ/128 ГБ
- аккумулятор 5000 мА/ч при помощи зарядки 25 Вт
- селфи-камера: 8 МП
- основная камера: 50 МП+2 МП (глубина)
- две SIM-карты
- Wi-Fi
- Bluetooth
- слот для карт памяти microSD
- разблокирование лицом
- USB-C
- 3,5 мм разъем для наушников
- ОС: Android 13 с интерфейсом One UI
- размеры: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм
- вес: 195 грамм
Камеры в Galaxy A05 (фото: Samsung)
Характеристики Galaxy A05s
- 6,7-дюймовый 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей
- процессор Snapdragon 680
- оперативная память: 4 ГБ
- накопитель: 128 ГБ
- аккумулятор 5000 мА/ч при помощи зарядки 25 Вт
- селфи-камера: 8 МП
- основная камера: 50 МП + 2 МП (глубина) и 2 МП (макро)
- две SIM-карты
- 4G VoLTE
- Wi-Fi
- Bluetooth
- сканер отпечатков пальцев на боковой панели
- слот для карт памяти microSD
- разблокирование лицом
- USB-C
- 3,5 мм разъем для наушников
- ОС: Android 13 с интерфейсом One UI
- размеры: 168 x 77,8 x 8,8 мм
- вес: 194 грамм
Камеры в Galaxy A05s (фото: Samsung)
Сравнив новый Galaxy A05 с прошлогодней линейкой, можно отметить значительное улучшение производительности, включая поддержку быстрой зарядки. Также новинка получила увеличенную диагональ экрана и улучшенное разрешение селфи-камеры, а дизайн задней панели несколько изменен.
Samsung представила смартфоны в четырех цветах (фото: Samsung)
Первой страной, где Galaxy A05 и A05s поступили в продажу, стали Филиппины. Там Galaxy A05 предлагается в черном и серебристом цветах по цене примерно 100 долларов. Galaxy A05s можно приобрести в черном и салатовом цветах по цене около 140 долларов.
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