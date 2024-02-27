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В стиле 90-х: украинские звезды показали, как их видит искусственный интеллект (фото)

Украинские звезды показали, какими их видит ИИ (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети распространяется новый тренд. Пользователи публикуют в соцсетях свои фото в стиле 90-х, сгенерированные искусственным интеллектом. Украинские звезды подхватили флешмоб и также решили поделиться атмосферными фотографиями.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как, по версии приложения Loopsie, звезды выглядели бы 30 лет назад.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Нади Дорофеевой, Даши Квитковой, Леси Никитюк, Виктории Маремухи, Алины Френдий.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Даша Квиткова

"Искусственный интеллект решил, что мне следовало бы быть брюнеткой", - прокомментировала свои фото блогерша.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Леся Никитюк

"Я думала, что у меня интеллект, но искусственный интеллект оказался поштучнее", - пошутила телеведущая.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Виктория Маремуха

"Узнали меня из 90-х или нет?", - поинтересовалась инфлюэнсерша.

Виктория Маремуха (фото: instagram.com/vicky_mare)

Алина Френдий

"После долгого тяжелого дня - так свои фото, сгенерированные ИИ", подписала снимки блогерша.

Алина Френдий (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Недавно мы рассказывали, как сменились главные актеры легендарного фильма "Леон".

Также Астафьева поразила "настоящим" лицом без макияжа.

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Леся НикитюкНадя ДорофееваДаша КвитковаЗвезды шоу-бизнеса