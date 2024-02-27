В стиле 90-х: украинские звезды показали, как их видит искусственный интеллект (фото)

В сети распространяется новый тренд. Пользователи публикуют в соцсетях свои фото в стиле 90-х, сгенерированные искусственным интеллектом. Украинские звезды подхватили флешмоб и также решили поделиться атмосферными фотографиями.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как, по версии приложения Loopsie, звезды выглядели бы 30 лет назад.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Нади Дорофеевой, Даши Квитковой, Леси Никитюк, Виктории Маремухи, Алины Френдий.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Искусственный интеллект решил, что мне следовало бы быть брюнеткой", - прокомментировала свои фото блогерша.
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
"Я думала, что у меня интеллект, но искусственный интеллект оказался поштучнее", - пошутила телеведущая.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Узнали меня из 90-х или нет?", - поинтересовалась инфлюэнсерша.
Виктория Маремуха (фото: instagram.com/vicky_mare)
"После долгого тяжелого дня - так свои фото, сгенерированные ИИ", подписала снимки блогерша.
Алина Френдий (фото: instagram.com/alina_frendiy)
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