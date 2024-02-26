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Как изменились главные актеры легендарного фильма "Леон" (фото)

Понедельник 26 февраля 2024 21:29
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Как изменились главные актеры легендарного фильма "Леон" (фото) Кадр из фильма "Леон"
Автор: Юлия Любченко

Фильм "Леон" вышел в 1994 году и своим сюжетом и актерским составом сразу покорил сердца миллионов зрителей. Но с тех пор жизнь актеров сильно изменилась.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть, как сейчас смотрятся главные актеры культового "Леона".

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум.

Натали Портман

Когда Натали попала на съемку сверхпопулярного "Леона", ей было всего 13 лет. Именно после съемок Портман оказалась очень успешной. В фильме девушка исполнила главную женскую роль Матильды, но ей было очень тяжело, ведь режиссер Люк Бессон считал ее очень юной и недостаточно опытной.

Сейчас фильмография Наталии насчитывает уже более 40 работ, большинство из которых стали настоящей классикой. В юном возрасте Портман считали одной из самых привлекательных женщин и со временем это не изменилось, ведь она выглядит потрясающим образом.

Как изменились главные актеры легендарного фильма &quot;Леон&quot; (фото)Как изменились главные актеры легендарного фильма &quot;Леон&quot; (фото)

Натали Портман (фото: Кинориум)

Жан Рено

Жан Рено стал довольно популярным актером еще в 1979 году, когда он стал героем фильма "Гипотеза украденной картины". Но наиболее популярным актер стал именно после того, как сыграл главную роль наемного убийцы Леона в одноименном фильме "Леон".

Сейчас Жену Рено продолжает свою актерскую карьеру и имеет за спиной множество успешных проектов, позволяющих поклонникам наслаждаться его профессионализмом.

Как изменились главные актеры легендарного фильма &quot;Леон&quot; (фото)Как изменились главные актеры легендарного фильма &quot;Леон&quot; (фото)

Жан Рено (фото: Кинориум)

Гэри Олдмен

Олдмену не сразу удалось поймать удачу и стать успешным, но он не сдавался и именно из-за его упрямства и работы, стал очень популярным актером. За плечами Гэри насчитывается более 150 картин разных жанров.

Сейчас актеру, сыгравшему роль жестокого убийцы семьи Матильды уже 65 лет и актер продолжает сниматься в фильмах.

Как изменились главные актеры легендарного фильма &quot;Леон&quot; (фото)Как изменились главные актеры легендарного фильма &quot;Леон&quot; (фото)

Гэри Олдмен (фото: Кинориум)

Раньше мы рассказывали, в чем особенность фильма "Идеальные дни".

Также читайте наш материал о том, в чем главный феномен киноленты "Бедные создания".

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