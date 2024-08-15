Тренды мужской моды на осень 2024 года: что носить, чтобы быть "на стиле"
Не только девушки интересуются модными тенденциями, но и представители сильного пола. В преддверии нового сезона можно разнообразить свой гардероб новыми вещами или же создать капсульный с учетом последних веяний.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие тренды мужской моды стоит обратить внимание осенью 2024 года.
Минимализм
Философия минимализма остается актуальной осенью 2024 года. Выбирайте базовые вещи: черные штаны прямого кроя, голубые джинсы, однотонные футболки, свитера пастельных оттенков.
Простые формы, чистые линии и нейтральные цвета создают стильные и элегантные образы. Одежда со строгими силуэтами и минимумом декора позволит вам выглядеть сдержанно и модно.
Стильный образ на каждый день (фото: instagram.com/giuse_laguardia)
Вариант образа на осень (фото: instagram.com/ganggaadhitya)
Вариант на теплую осень (фото: instagram.com/ganggaadhitya)
Вариант на теплую осень (фото: instagram.com/ganggaadhitya)
Классический костюм
Классические мужские костюмы всегда в моде. В 2024 году они будут дополнены современными деталями и тканями, сохраняя свою элегантность и статусность.
В моде как костюмы с приталенными пиджаками и зауженными брюками, так и модели в стиле оверсайз. Самый актуальный цвет сезона - коричневый и его оттенки.
Стильный образ в офис (фото: instagram.com/giuse_laguardia)
Стильный образ на праздник (фото: instagram.com/giuse_laguardia)
Спортивный стиль
Если вы устали от классики, обратите внимание на спортивный стиль, который продолжает набирать популярность среди мужчин. Комфортные спортивные костюмы из качественных тканей сочетают в себе удобство и стиль.
Выбирайте яркие цвета и нестандартные фасоны, чтобы выглядеть динамично и современно.
Спортивный стиль тоже в тренде (фото: instagram.com/nealjolly)
Спортивный стиль тоже в тренде (фото: instagram.com/nealjolly)
Кожа
В 2024 году кожаные изделия станут особенно популярными среди мужчин.
Кожаные куртки, брюки, рюкзаки и аксессуары помогут создать стильный образ. Классический черный или яркие оттенки кожи добавят вам долю смелости и индивидуальности.
Стильный образ на каждый день (фото: instagram.com/giuse_laguardia)
Обратите внимание на аксессуары (фото: instagram.com/ganggaadhitya)
Подберите кожаную обувь (фото: instagram.com/nealjolly)
Оверсайз
Свободные силуэты и объемные вещи - еще один важный тренд мужской моды на 2024 год. Оверсайз предполагает большие размеры, что создает ощущение легкости и свободы.
Выбирайте объемные свитера, бомберы и пальто для создания модного и современного многослойного образа.
Оверсайз в тренде (фото: instagram.com/nealjolly)
Вариант лука на осень (фото: instagram.com/nealjolly)
Вариант лука на осень (фото: instagram.com/nealjolly)
Ранее мы писали о том, что Кайли Дженнер снялась в перчатках украинского бренда для британского Vogue.
Читайте также о том, с чем сочетать трендовую джинсовую юбку осенью.
Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Giuseppe Laguardia, Rahadhian A. Gangga, Neal Jolly.