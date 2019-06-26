Стихія увірветься в Україну з новою силою: які області постраждають від негоди

Погода в Україні 27 червня (фото: pixabay.com)

Погода може наробити лиха в деяких областях України

Погода в Україні у четвер, 27 червня, принесе чергову порцію неприємностей жителям ряду областей у вигляді грозових дощів і сильного поривчастого вітру. Про це інформують синоптики Українського гідрометцентру.

До слова, Наталка Діденко раніше розповіла, коли в нашій країні суттєво похолодає і пройдуть дощі.

Так, завтра грози, дощі та шквальний вітер очікується в західних, північних, центральних областях, а також на Одещині.

Крім того, в дощових регіонах дещо знизиться температура. Вдень на Заході від +25 до +29 градусів, тепліше в Закарпатській та Чернівецькій областях (+28...+30). Вночі в регіоні +17... +20 градусів.

Погода в Україні 27 червня (фото: РБК-Україна)

На Півночі і в Центрі нічна температура становитиме від +15 до +20 градусів, вдень +28... +32, крім Чернігівщини та Сумщини - тут прохолодніше - від +26 до +29 градусів.

На решті територій без опадів, небо буде ясним і безхмарним. Тим не менш буде досить вітряно. Стовпчики термометрів на Півдні і Сході покажуть від +30 до +35 градусів спеки.

Зазначимо, що вночі на Сході буде досить прохолодно - від +15 до +17 градусів, а мешканців Півдня найближчої ночі очікує комфортна температура - від +18 до +21 градуса.

Погода в Україні 27 червня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, нещодавно Ізмаїл в Одеській області постраждав від сильного урагану і зливи. Вітер повиривав з корінням віковічні дерева, а також позривав дахи з будинків.

Раніше ми писали, що сильна злива затопила вулиці Хмельницького, Кам'янець-Подільського і всі навколишні райони.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській області пройшов смерч і випав град незвичайної форми.