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Сильне похолодання та грозові дощі: синоптик налякала прогнозом погоди

STYLERЖиття    25.06.2019 - 12:29
Сильне похолодання та грозові дощі: синоптик налякала прогнозом погоди
Погода в Україні 26 червня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні цього тижня принесе різку зміну температури

Погода в Україні в середу, 26 червня, все ще буде доволі спекотною, однак температура дещо знизиться, а до кінця тижня очікується сильне похолодання. Проце повідомляє Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

До слова, раніше синоптик розповіла, коли українцям варто очікувати зниження спеки, давши прогноз на тиждень.

Так, за словами Діденко, завтра очікується +25... +30 градусів, на Сході та Півдні все ще буде спекотно - від +30 до +34 градусів. Тим не менш, позначок +37 цього місяця вже не буде, - пише синоптик.

До того ж, порівняно з шаленою спекою в Європі, в Україні завтра буде досить комфортно.

За прогнозом синоптика, дощі завтра не передбачаються. 

Сильне похолодання та грозові дощі: синоптик налякала прогнозом погоди

Погода в Україні 26 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в середу буде сонячно в тепло, невелика хмарність, опади не передбачаються. Повітря прогріється до +27... +29 градусів.

А вже у четвер в Україну увірветься холодний атмосферний фронт, який принесе на Захід та Північ грозові дощі.

Починаючи з п'ятниці, Дня Конституції, в Україні очікується сильне похолодання. Температура повітря становитиме +18... +23 градуси. Така погода триватиме до кінця червня.

Сильне похолодання та грозові дощі: синоптик налякала прогнозом погоди

Погода в Україні 26 червня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що сильна злива затопила вулиці Хмельницького, Кам'янець-Подільського і всі навколишні райони.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській області пройшов смерч і випав град незвичайної форми.

А також інформували про те, що ураган під Херсоном розніс на друзки ціле село. В місцевій церкві сильним вітром навіть зігнуло хрест на куполі будівлі.

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