Дивний град і страшний смерч: стихія наробила біди в Одеській області

Одещину накрила негода (Колаж РБК-Україна)

Деякі села затопило майже повністю

Погода в Україні в останні тижні залишає бажати кращого і практично щодня жителі країни стикаються з явищами, які раніше можна було назвати аномальними.

Так, у четвер, 6 червня, в Арцизі Одеської області пройшов сильний дощ, який змінився градом. Місцевим жителям вдалося сфотографувати шматочки льоду, які падали з неба. Вони були не стандартної круглої або овальної форми, а в формі коралів. Були зафіксовані також градини розміром з волоський горіх. Незвичайний град викликав сильне здивування у жителів міста.

Град в Одеській області

Балту Одеської області накрило сильним дощем і місто практично пішло під воду. Частина доріг виявилася заблокованими через негоду.

Потоп у Балті (odessamedia.net)

Зливою накрило також і сусідні села – Немирівське і Новополье. Водою затопило вулиці, поля і городи. Замість доріг з'явилися річки, замість полів – озера.

У Подільському районі вода почала підтоплювати житлові будинки, а дорогу між Любиморкой і Гоноратой довелося перекрити через затоплення.

Моторошна злива в Одеській області (YouTube/Наталія Браславська)

А біля Татарбунар пронісся смерч. Фотографії розмістила місцева мешканка Наталія Жосан в співтоваристві "Мої Татарбунари" у Facebook.

"Погодне явище Смерч над озером Сасик! Це вже третій випадок такого природного явища в Одеській області за останній час", - йдеться в повідомленні.

Смерч в Татарбунарах (facebook.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ураган розніс на друзки село під Херсоном.

А також розповідали про те, що у Тернопільській області страшна повінь і місцеві жителі зняли, як вода зносить все на своєму шляху.