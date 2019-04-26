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Погода на Великдень в Україні: синоптик зробила попередження

STYLERЖиття    26.04.2019 - 12:14
Погода на Великдень в Україні: синоптик зробила попередження
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптик розповіла, де очікується різке зниження температури повітря

Погода в Україні на Великодні вихідні буде нестабільна і деякі області можуть потрапити в зону сильних дощів і гроз. Такий прогноз зробила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко нагадала жителям України про річницю Чорнобильської трагедії і розповіла, що радіаційний фон у Києві не перевищує норми.

"За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, на сьогодні, 26 квітня 2019 року, радіаційний фон навколишнього середовища в Києві (в різних точках вимірювання) становить: Багринова гора – 13 мкР/год, Жуляни – 10мкР/год, Гідропарк – 9мкР/год", - написала Діденко.

Вона попередила, що в суботу і в неділю дощами і грозами накриє західні та північні області України.

"27 квітня і 28 квітня, на Великдень, на заході України і в північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами (карта). На решта території буде переважати суха погода, хіба що у другій половині дня 28 квітня у Харківській та Луганській області також ймовірні окремі дощі з грозами", - попередила синоптик.

Погода на Великдень в Україні: синоптик зробила попередження

Карта погоди

Температура повітря в суботу в Україні буде високою, а з неділі розпочнеться невелике похолодання.

"Температура повітря буде високою, вдень +20 +26 градусів, тільки в неділю на заході України похолоднішає до +13 +18 градусів", - додала Діденко.

У столиці в суботу, 27 квітня, очікується вдень +20 +22 градуси, є ймовірність локального дощу.

"На Великдень у Києві +9 +12 градусів вночі, вдень +22 +24 градуси. Також можливий дощ. Тому, крім пасхальних кошиків, прихопіть з собою парасольку", - порекомендувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики налякали прогнозом на свята.

А також розповідали про те, що синоптик зробила несприятливий прогноз на Великдень.

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