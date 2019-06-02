Стихія готує удар: синоптик попередила про небезпечні метеоявища

Погода в Україні в неділю, 2 червня, принесе істотні опади, які спровокує атмосферний фронт від Молдови і до нашої Харківської області. Очікуються дощі та грози, місцями пройдуть зливи, шквали а також висока ймовірність граду. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Західні області місцями заллють дощі. У той же час у східних і південних регіонах прогнозується суха і спекотна погода.

Сильні зливи і грози очікуються в південної частини Київської області, а також у Черкаській та Полтавській областях. Діденко зазначила, що внаслідок такої ситуації можливі короткі, але дуже сильні зливи, град та шквали.

"Припіднімається ота потужна область небезпечних метеоявищ з півдня на північ. Загалом рухається в своїх межах, пульсуючи", - написала синоптик.

Метеокарта на 2 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря 2 червня в середньому складе від +25 до +30 градусів.

У південних і східних, а також у більшості центральних областей стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів.

На Заході температура повітря буде трохи нижче - вдень очікується від +18 до +24 градусів.

У столиці в неділю місцями вірогідні дощі із грозою.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Дощем грозовим Київ повинно захопити. Тобто, за попередньою траекторією зона рухається на столицю, але чи вріже найпотужнішим грозовим осередком, чи лише торкне хвостом - питання", - зазначила Діденко.

Стовпчики термометрів покажуть киянам протягом дня від +25 до +28 градусів.

Метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань розповів, яким буде це літо в Україні. За його прогнозами, перші два місяці - червень і липень - будуть аномально спекотними, температура досягатиме +30 градусів, але без дощових днів не обійдеться.

Також ми писали про те, що нещодавно Одесса "потонула" після сильної зливи, і машини пробиралися містом практично "вплав".

Додамо, що через сильні проливні дощі постраждав і Львів - деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.