Степанов сказав, чи буде третій локдаун в Україні
В Україні посилюють карантин через складну ситуацію з коронавірусом, однак локдаун влада вводити знову не має наміру.
Про це 19 березня заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".
Чиновник наголосив, що зараз в країні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження.
"В Україні не буде третього локдауну... У нас локдаун був один - рік тому. Після цього були жорсткі карантинні обмеження", - сказав міністр.
Також Степанов звернув увагу, що на посилення карантину пішли вчора в Києві, Львові та Вінниці.
"Ефективність цих заходів ми бачимо на приклади Івано-Франківської області, де вже зараз ми бачимо стабілізацію ситуації, заповнюваність ліжок з киснем там була 65%, а зараз вже 60% і продовжує знижуватися", - сказав голова МОЗ.
Степанов додав, що в столиці додають ще 207 ліжок з киснем, щоб "не було передумов для колапсу".
Нагадаємо, у МОЗ спрогнозували, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня. При цьому на цей момент поки нема потреби в загальнонаціональному локдауні.