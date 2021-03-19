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Степанов сказав, чи буде третій локдаун в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 20:26
Степанов сказав, чи буде третій локдаун в Україні Степанов висловився про черговий локдаун (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні посилюють карантин через складну ситуацію з коронавірусом, однак локдаун влада вводити знову не має наміру.

Про це 19 березня заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".

Чиновник наголосив, що зараз в країні діє адаптивний карантин, який передбачає жорсткі карантинні обмеження.

"В Україні не буде третього локдауну... У нас локдаун був один - рік тому. Після цього були жорсткі карантинні обмеження", - сказав міністр.

Також Степанов звернув увагу, що на посилення карантину пішли вчора в Києві, Львові та Вінниці.

"Ефективність цих заходів ми бачимо на приклади Івано-Франківської області, де вже зараз ми бачимо стабілізацію ситуації, заповнюваність ліжок з киснем там була 65%, а зараз вже 60% і продовжує знижуватися", - сказав голова МОЗ.

Степанов додав, що в столиці додають ще 207 ліжок з киснем, щоб "не було передумов для колапсу".

Нагадаємо, у МОЗ спрогнозували, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня. При цьому на цей момент поки нема потреби в загальнонаціональному локдауні.

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