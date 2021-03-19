ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов сказал, будет ли третий локдаун в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 20:26
Степанов сказал, будет ли третий локдаун в Украине Степанов высказался об очередном локдауне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине ужесточают карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом, однако локдаун власти вводить снова не намерены.

Об этом 19 марта заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

Чиновник подчеркнул, что сейчас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения.

"В Украине не будет третьего локдауна... У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал министр.

Также Степанов обратил внимание, что на усиление карантина пошли вчера в Киеве, Львове и в Виннице.

"Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что в столице добавляют еще 207 коек с кислородом, чтобы "не было предпосылок для коллапса".

Напомним, в Минздраве спрогнозировали, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля. При этом на данный момент пока нет необходимости в общенациональном локдауне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Максим Степанов Карантин Локдаун
LITE
Мокрый снег и холод сменится потеплением: когда в Украину вернется солнце
Мокрый снег и холод сменится потеплением: когда в Украину вернется солнце