"Кращого часу не буде": Анатоліч закликав батьків перейти на українську мову зі своїми дітьми

Блогер та ведучий Анатолій Анатоліч написав звернення до батьків. Він закликав усіх російськомовних мам й тат перейти на українську і пояснив, чому це важливо.

За його словами, раніше вони з дружиною між собою говорили російською мовою, але зараз роблять це менше.

"Кращого часу для цього вже не буде. Моя мама говорить російською, мама дружини російською. Так було все їхнє життя. Ми з дружиною говорили російською між собою. Та й зараз іноді це робимо, але менше. Тобто діти чули російську постійно. 5-7 років тому дивилися мультики російською, говорили між собою російською, про що я щиро жалкую", - написав він.

Анатолій Анатоліч з дружиною та дітьми (instagram.com/anatoliyanatolich)

Також ведучий зазначив, що зараз у його дочок та сина на першому місці українська, потім французька та англійська мови. Російська, на його думку, їм навряд чи вже колись знадобиться.

Окрім того, він додав, що Лола, Аліса та Ніл не дивляться мультики та не читають книги російською мовою. Також дітям не потрібно пояснювати, чому говорити українською - це круто.

"Це прийшло до них органічно, попри те, що вони чули російську в побуті постійно", - зазначив зірковий батько.

Анатолій Анатоліч з сином (instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатоліч закликав усіх батьків, які ще не перейшли на українську мову, зробити це.

"Наша задача, шановні батьки, цю любов і повагу до рідної мови примножити", - додав він.

Додамо, що на початку російського вторгнення телеведучий вивіз родину до Франції, а сам повернувся в Україну. Близько п'яти місяців вони жили там, але нещодавно шоумен перевіз рідних до Парижа і віддав дітей до школи.