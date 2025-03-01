Ставите на утро сразу несколько будильников? Вот почему так категорически нельзя делать

Часто люди ставят несколько будильников на утро, чтобы проснуться. Такие действия негативно влияют на психологическое и физическое состояние, что может серьезно нарушить цикл сна человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Как могут навредить будильники

Экспертов по сну и клинический нейрофизиолог Хавьер Альбарес рассказал, что многие люди имеют привычку устанавливать несколько будильников каждое утро по разным причинам. Но это может нанести вред здоровью.

Просыпаясь каждое утро под несколько будильников, вы нарушаете цикл быстрого сна. Это может вызвать инертность сна, повышенную сонливость, усталость, перепады настроения, а также повысить уровень кортизола.

Каждый раз, когда срабатывает будильник, вы находитесь в состоянии реакции "бей или беги". Просыпаться в таком состоянии несколько раз утром - очень стрессово для организма.

REM-фаза - быстрая фаза сна, которая помогает обрабатывать эмоции и ежедневные переживания. Она в основном сосредоточена во второй половине ночи.

Пропустить один час сна означает не только потерю значительной части полноценного отдыха, но и потерю значительного количества быстрого сна, который является критическим для поддержания эмоционального равновесия.

Специалист подчеркнул важность хорошего сна для общего психического и физического здоровья человека.

"Я считаю сон одним из важнейших аспектов своего здоровья и жизни. Сон невозможно заменить: это не роскошь, и когда мы его заменяем, есть последствия", - добавил он.

Чем вредно недосыпание

Отсутствие полноценного сна может привести к ощутимым проблемам, таким как увеличение веса. Например, трудности с засыпанием могут коррелировать с уровнем дневной активности, тогда как стресс может быть связан с пробуждением ночью. Неожиданным союзником в борьбе с определенными видами бессонницы является шафран, который влияет на уровень серотонина и нейронную коммуникацию.

Во время сна в организме вырабатываются защитные вещества, которые борются с болезнетворными микробами - цитокины. Поэтому при постоянном недосыпании иммунная система ослаблена, а организму будет трудно бороться с болезнями.

Также в интервью РБК-Украина фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк рассказывал, когда человек не высыпается, в его крови повышается уровень гормона голода и снижается уровень гормона сытости, что проявляется в повышенном пищевом поведении.

Поэтому при недосыпании повышается тяга к калорийной вредной пище и теряется контроль поведения.

Недосыпание действует на человека как стресс, поэтому человеку в таком состоянии трудно мыслить и он становится импульсивным.

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