"Стал жестким". Ефросинина рассказала, как изменился ее муж-военный

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По словам знаменитости, ее любимый, который с первых дней полномасштабного вторжения добровольцем присоединился в ряды ВСУ, стал более замкнутым и жестким.

"Я никогда не мирилась с его чертой характера, когда на любые мои вспышки эмоций он говорил: "Машенька, все будет хорошо, все хорошо". А сейчас это его "все будет хорошо" - это мой ментальный оазис", - поделилась Мария.

Также она рассказала, что раньше они с мужем могли перед сном что-то почитать или посмотреть, а теперь, когда у него отпуск, Тимур показывает ей, как с побратимами уничтожает цели.

Маша Ефросинина с мужчиной (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Посмотри, посмотри, это мы, а это разлетелись вражеские ноги и руки" - романтика (смеется). Но я вижу, что его это держит. И когда я начинаю рвать на себе волосы: "Скажи, что будет?", он отвечает: "Бороться будем, а какие варианты", - сказала знаменитость.

На вопрос ведущего относительно того, как правильно говорить с военнослужащими о войне, Маша ответила, что лучше это не обсуждать с ними.

"Лучше не говорить об этом. Судя по моему общению с мужем, с его побратимами, с женщинами, которым мы помогаем в фонде "Маша" - все говорят, что лучше не говорить о войне", - отметила звезда.

Лучше всего, говорит телеведущая, разговаривать о будничной жизни.

"Мой муж никогда за 22 года нашего брака так не интересовался тем, как дела у детей, что я куда-то надела", - поделилась Ефросинина.

Напомним, Тимур Хромаев служит в 112-й бригаде, которая находится в прифронтовой зоне. Он решил вступить в Вооруженные Силы Украины добровольцем и получил официальный статус военного.

Мужчина уже достиг определенного ранга и занимает должность командира бригады, которая насчитывает более 100 военных. Их обязанности включают радиоэлектронную борьбу, разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов и дронов, а также эффективную борьбу с вражескими целями с помощью новейших технологий.