"Став жорстким". Єфросініна розповіла, як змінився її чоловік-військовий

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Зі слів знаменитості, її коханий, який з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем доєднався до лав ЗСУ, став більш замкненим та жорстким.

"Я ніколи не мирилася з його рисою характеру, коли на будь-які мої спалахи емоцій він казав: "Масічка, все буде добре, все добре". А зараз оце його "все буде добре" - це моя ментальна оаза", - поділилася Марія.

Також вона розповіла, що раніше вони з чоловіком могли перед сном щось почитати або подивитися, а тепер, коли у нього відпустка, Тимур показує їй, як з побратимами нищить цілі.

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Подивися, подивися, це ми, а оце розлетілися ворожі ноги і руки" - романтика (сміється). Але я бачу, що його це тримає. І коли я починаю рвати на собі волосся: "Скажи, що буде?", він відповідає: "Боротися будемо, а які варіанти", - сказала знаменитість.

На питання ведучого стосовно того, як правильно говорити з військовослужбовцями про війну, Маша відповіла, що краще це не обговорювати з ними.

"Краще не говорити про це. Судячи з мого спілкування з чоловіком, з його побратимами, з жінками, яким ми допомагаємо у фонді "Маша" - всі кажуть, що краще не говорити про війну", - зазначила зірка.

Найкраще, каже телеведуча, розмовляти про буденне життя.

"Мій чоловік ніколи за 22 роки нашого шлюбу так не цікавився тим, як справи у дітей, що я кудись надягла", - поділилася Єфросиніна.

Нагадаємо, Тимур Хромаєв служить у 112-й бригаді, яка знаходиться у прифронтовій зоні. Він вирішив вступити до Збройних Сил України добровольцем та отримав офіційний статус військового.

Чоловік вже досяг певного рангу та займає посаду командира бригади, яка налічує понад 100 військових. Їхні обов’язки включають радіоелектронну боротьбу, розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів та дронів, а також ефективну боротьбу з ворожими цілями за допомогою новітніх технологій.