"Очень больно". Ефросинина прокомментировала отношения с родной сестрой, которая живет в Москве
Телеведущая Маша Ефросинина ответила, поддерживает ли сейчас связь с родной сестрой Лизой Ющенко, которая замужем за российским бизнесменом и проживает вместе с ним и детьми в Москве.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Марии для УП.
Общается ли телеведущая с сестрой
Со слов знаменитости, тема общения с которой для нее является очень болезненной, они с родным человеком никак не контактируют.
"У нас нет сейчас общения как у сестер вообще", - отметила Маша.
Когда ведущий Роман Кравцев поинтересовался у Ефросининой, пыталась ли она как-то поговорить с Лизой о ситуации на ее родине, та ответила, что ей сложно об этом говорить.
Маша Ефросинина и Лиза Ющенко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Мне очень больно об этом говорить. Потому что сейчас мои эмоции и мои чувства перестанут быть моими, а станут предметом обсуждения людей, которые к этим чувствам не имеют никакого отношения, а тем более эмпатии. У меня только есть один ответ на это: я никак не могу нести ответственность за действия других людей, родные они мне или нет. Я не могу нести эту ответственность", - сказала звезда.
Также она рассказала о знакомстве с Виктором Ющенко, за сына которого была замужем ее сестра.
"Когда Лиза жила с Андреем, мы были несколько раз в гостях у них в доме. Виктор Андреевич показывал свою пасеку, у него очень такая украинская обстановка. Он этим очень гордился. За столом мы были, Виктор Андреевич говорил обычно за столом. И мы виделись на их свадьбе", - поделилась телеведущая.
"Официальная была роспись только в ЗАГСе. Личного общения, так чтобы я села и поговорила с Виктором Андреевичем - такого не было". То есть мы виделись раза три-четыре. Больше после того - никогда вообще", - добавила она.
Напомним, что до 2012 года Лиза была замужем за сыном экс-президента Виктора Ющенко, Андреем Ющенко. В браке родилась дочь Варвара.
В 2014 году родственница Ефросининой вышла замуж за российского бизнесмена по имени Сергей и родила ему сына. Вместе со своим избранником и детьми Лиза проживает в Москве.
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