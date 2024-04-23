"Я тренируюсь". Известный украинский актер признался, готов ли пойти на фронт

Украинский актер Владимир Гладкий признался: если его мобилизуют, он не собирается прятаться и пойдет защищать страну от оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для KP.UA.

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В начале полномасштабной войны Владимир ходил в военкомат, просился в тероборону, однако его не взяли. По какой причине - он до сих пор не понял.

"Позаписывали мои данные - и все. Пока что мне никто не звонил. Да, сначала была большая волна патриотизма, которой можно было сносить горы. Но я ни от кого нигде не прячусь. Если меня мобилизуют, я пойду. Это обязанность каждого гражданина. Я и тренируюсь", - признался актер.

Гладкий говорит, что делает физические упражнения в бронежилетах, много бегает и смотрит различные учебные видео.

Владимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)

"В начале я даже бегал в бронике. А потом военные мне говорят: "Ты что, мы в брониках не бегаем, в полной амуниции ты максимум сможешь быстро пройти". Поэтому в бронике делаю определенные физические упражнения", - поделился артист.

"Много бегаю, смотрю различные учебные видео. Но стрелять не учусь, потому что это действительно не дешево. Если не ошибаюсь, один патрон стоит около 3 долларов", - добавил он.

Также Владимир считает, что энергию нужно тратить на то, чтобы готовиться, а не на то, чтобы прятаться или придумывать какие-то ложные истории, чтобы не забрали на фронт.

"Возможно, если бы я искал, мог бы найти способы уехать из Украины и жить за границей, как это сделали некоторые мои коллеги. Но зачем так жить?", - сказал актер.

Напомним, Владимир Гладкий - украинский актер театра и кино. Зрители его хорошо знают по ролям в сериалах "Женский доктор", "Трава под снегом", "Чтобы увидеть радугу", а также "Участковый с ДВРЗ".