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Стал известен график работы магазинов Rozetka на Пасху

Вторник 30 апреля 2024 12:44
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Стал известен график работы магазинов Rozetka на Пасху На Пасху магазины Rozetka меняют график работы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

На Пасху, которая в этом году приходится на воскресенье, 5 мая, магазины и почтовые операторы меняют график работы. Интернет-магазин Rozetka - не исключение.

О том, как будет работать Rozetka в Пасхальные праздники, РБК-Украина (проект Styler) рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Какой график работы Rozetka на Пасхальные праздники

Информацию об изменениях в графике работы опубликовали на сайте интернет-магазина - для каждого отделения в разделе "Вся информация о точке".

Стал известен график работы магазинов Rozetka на Пасху

График работы магазинов Rozetka на Пасху (скриншот)

В Пасхальные праздники в 2024 году почти все магазины Rozetka будут работать по следующему графику работы:

  • Суббота, 4 мая: отделения работают по обычному графику (большинство с 9:00 до 20:00, некоторые с 9:00/10:00 до 21:00/22:00).
  • Воскресенье, 5 мая: выходной для всех отделений.
  • Понедельник, 6 мая: отделения работают по обычному графику (большинство с 9:00 до 20:00, некоторые с 9:00/10:00 до 21:00/22:00).

Однако некоторые, отмеченные на сайте как выходные 5 мая, магазины Rozetka на Пасху работают, а именно магазины по следующим адресам:

  • Львов, Кульпарковская, 226 А (ТРЦ "Victoria Gardens") - с 12:00 до 21:00.
  • Киев, Академика Глушкова, 13Б (ТРЦ "Магелан") - с 10:00 до 21:00.
  • Киев, просп. Червоной Калини, 85 - с 10:00 до 19:00.
  • Киев, Мишуги, 4 (ТРЦ "Piramida") - с 12:00 до 22:00.
  • Киев, просп. Оболонский,19 - с 12:00 до 22:00.
  • Киев, Хоткевича, 1А (ТРЦ "Novus") - с 10:00 до 19:00.
  • Киев, просп. Броварской,17 - с 10:00 до 19:00.
  • Днепр, Звездный бульвар, 1А (ТРЦ "Дафи") - с 10:00 до 21:00.
  • Днепр, Нижньоднепровская, 17 (ТЦ "Караван") - с 10:00 до 19:00.

Эту информацию нам предоставили в службе поддержки Rozetka, отметив, что в настоящее время информация на сайте обновляется.

Однако рекомендуем дополнительно уточнить график работы указанных магазинов в службе поддержки.

Также Rozetka призывает соблюдать правила безопасности в случае объявления воздушной тревоги - покинуть отделение магазина и перейти к ближайшему укрытию или защитному сооружению.

Ранее мы рассказывали о том, какие будут ограничения на Пасху и отменят ли комендантский час.

Читайте также о том, как будет работать "Новая почта" на Пасхальные праздники.

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