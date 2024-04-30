Стал известен график работы магазинов Rozetka на Пасху
На Пасху, которая в этом году приходится на воскресенье, 5 мая, магазины и почтовые операторы меняют график работы. Интернет-магазин Rozetka - не исключение.
О том, как будет работать Rozetka в Пасхальные праздники, РБК-Украина (проект Styler) рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Какой график работы Rozetka на Пасхальные праздники
Информацию об изменениях в графике работы опубликовали на сайте интернет-магазина - для каждого отделения в разделе "Вся информация о точке".
График работы магазинов Rozetka на Пасху (скриншот)
В Пасхальные праздники в 2024 году почти все магазины Rozetka будут работать по следующему графику работы:
- Суббота, 4 мая: отделения работают по обычному графику (большинство с 9:00 до 20:00, некоторые с 9:00/10:00 до 21:00/22:00).
- Воскресенье, 5 мая: выходной для всех отделений.
- Понедельник, 6 мая: отделения работают по обычному графику (большинство с 9:00 до 20:00, некоторые с 9:00/10:00 до 21:00/22:00).
Однако некоторые, отмеченные на сайте как выходные 5 мая, магазины Rozetka на Пасху работают, а именно магазины по следующим адресам:
- Львов, Кульпарковская, 226 А (ТРЦ "Victoria Gardens") - с 12:00 до 21:00.
- Киев, Академика Глушкова, 13Б (ТРЦ "Магелан") - с 10:00 до 21:00.
- Киев, просп. Червоной Калини, 85 - с 10:00 до 19:00.
- Киев, Мишуги, 4 (ТРЦ "Piramida") - с 12:00 до 22:00.
- Киев, просп. Оболонский,19 - с 12:00 до 22:00.
- Киев, Хоткевича, 1А (ТРЦ "Novus") - с 10:00 до 19:00.
- Киев, просп. Броварской,17 - с 10:00 до 19:00.
- Днепр, Звездный бульвар, 1А (ТРЦ "Дафи") - с 10:00 до 21:00.
- Днепр, Нижньоднепровская, 17 (ТЦ "Караван") - с 10:00 до 19:00.
Эту информацию нам предоставили в службе поддержки Rozetka, отметив, что в настоящее время информация на сайте обновляется.
Однако рекомендуем дополнительно уточнить график работы указанных магазинов в службе поддержки.
Также Rozetka призывает соблюдать правила безопасности в случае объявления воздушной тревоги - покинуть отделение магазина и перейти к ближайшему укрытию или защитному сооружению.
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